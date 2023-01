Prise en Charge Sanitaire : le FDSI vole encore au secours de 60 malades indigents 

Le Directeur Général du FDSI, Lansana Diawara entouré des cadres de son service a procédé ce mardi 31 janvier 2023 à la remise des titres de prises en charge à 60 malades indigents. Sur 172 dossiers traités par la Direction Technique de l’Indigence et des infrastructures sanitaires au compte du mois de Janvier, seuls 60 répondaient aux critères d’éligibilité.

Dans son intervention, le Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’indigence (FDSI ) a indiqué que ces prises en charge des malades indigents est une politique de gouvernance du président de la République, chef de l’Etat, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya.

« La Direction du Fonds de Développement Social et de l’indigence (FDSI) s’engage de prendre en charge 60 malades indigents au compte du mois de janvier. Ceux qui ont bénéficié de cette prise en charge ne paieront pas les frais de leurs traitement dans les hôpitaux, ni dans les pharmacies pour leurs produits.

Désormais, c’est l’Etat qui prend en charge leurs traitements gratuitement à travers le Fonds de Développement Social et de l’indigence. Ils seront assistés par nos assistants sociaux déployés sur le terrain », a déclaré M. Lansana Diawara.

Poursuivant, le DG du FDSI a remercié le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya et Madame la Ministre de la Promotion Féminine de l’Enfance et des Personnes Vulnérables qui ne cessent d’accompagner cette direction humanitaire pour le soutien des personnes vulnérables et leurs malades.

De leur côté, les patients se disent être très heureux de cette initiative purement humanitaire. C’est le cas de Mme Kadiatou Diaby, mère d’un jeune garçon âgé de 12 ans fracturé au bras.

Elle n’a pas manqué d’exprimer sa joie que son fils soit parmi ceux qui seront pris en charge par le FDSI.

« Aujourd’hui, je suis très contente. Je ne sais même pas comment remercier votre direction, le président de la république, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya et Madame la Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des personnes vulnérables. Ils ont décidé de nous aider, que le bon Dieu leurs aide aussi. J’ai fait plus de six mois à côté de mon enfant hospitalisé. C’était dans des conditions très difficiles que j’arrivais à supporter le coup. Pour la première fois quand je suis venue ici pour déposer mon dossier, le Directeur m’avait donné un sac de riz. Ce jour là je n’avais rien et j’ai un malade avec moi. Donc tout ça, m’a beaucoup marqué et je ne vais jamais oublier cela », a-t-elle expliqué.

La mère du jeune garçon, Mamadou Moussa Bah fracturé au bras en larmes a profité de l’occasion pour remercier une fois de plus le chef de l’Etat et la Direction du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI).

A préciser que pour l’année 2023, la Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigents FDSI prévoit de prendre en charge 2730 malades indigents sur l’ensemble du territoire national dont 730 dans la Région de Conakry et les sept (7) autres régions du pays 1980.

Cellule de communication du FDSI