Éliminatoires Can 2023 : La Guinée privée de matchs à domicile...par la Caf

Alors que la Guinée doit jouer une double confrontation contre l’Éthiopie du 20 au 28 mars 2023 dans le cadre des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations 2023, la CAF (confédération africaine de football) a dévoilé la liste des stades retenus pour abriter les matchs. Aucun stade guinéen n’est mentionné par la Confédération africaine de Football.

Dans une note rendue public ce mardi 31 janvier 2023, la CAF a établi par pays membre le nom du site et le stade autorisé à abriter les matchs. Elle note que tous les matches doivent être disputés dans des stades qu’elle a approuvés.

« Nous tenons à souligner que seuls les stades de haut niveau seront approuvés, par conséquent les associations nationales sont priées de sélectionner le meilleur site disponible dans le pays qui répondent aux exigences des stades de la CAF pour accueillir des matches internationaux A » a invité l’instance dirigeante du football africain.

Sauf que sur cette liste de 48 pays, l’on remarque que dans la colonne de la Guinée, aucun site n’est retenu pour abriter un de ses matchs à domicile. Pas le stade du 28 septembre ni le Général Lansana Conté de Nongo. Ce qui veut dire qu’aucun stade de la Guinée n’est autorisé pour accueillir ses matchs à domicile dans le cadre de ces éliminatoires.

La CAF précise qu’elle a récemment effectué diverses évaluations et inspections de stades dans les associations membres tout en enjoignant une liste des stades préapprouvés par association nationale participante, pour accueillir les éliminatoires de la phase de groupes de la CAN Côte d'Ivoire 2023 journées 3 et 4.

« Si un stade de votre pays ne figure pas sur la liste et que votre association souhaite obtenir son homologation pour les éliminatoires de la phase de groupes de la CAN Côte d'Ivoire 2023 journées 3 et 4, une pré-inspection complète du stade doit être effectuée et le rapport envoyé à la CAF au plus tard le 10 février 2023 » a ajouté la CAF. Ce qui laisse entrevoir la porte ouverte pour la Guinée. Mais elle n’a que deux semaines pour le faire.

Le rapport de pré-inspection du stade requis doit être rempli par le manager de licences de clubs de l’association et être accompagné de la liste de contrôle de la CAF, de photos et de vidéos de haute qualité de chaque zone du stade.

« Si le rapport de pré-inspection du stade n'est pas rempli ou si la qualité du rapport n'est pas satisfaisante, la CAF exclura automatiquement le stade d'accueillir les matchs des éliminatoires de la phase de groupes de la CAN Côte d'Ivoire 2023 journées 3 et 4 » a averti la confédération africaine de football.

La visite d'inspection de la CAF n'est cependant pas une condition préalable à sa décision d'approbation d'un stade. Elle peut décider de ne pas accepter un stade sur la base de ses inspections et évaluations précédentes, et dans ce cas, la CAF communiquera la décision à l'association nationale et au club respectifs en conséquence, précise-t-on.

« Nous rappelons que dans le cas où un pays ne dispose pas de stade approuvé par la CAF pour les éliminatoires de la phase de groupes de la CAN Côte d'ivoire 2023 journées 3 et 4, l'équipe nationale en question devra jouer son match dans un stade approuvée hors de son territoire, et le lieu doivent être choisis parmi les stades approuvés par la CAF » ajoute la note consultée par Africaguinee.com.

La Guinée peut toutefois soumettre à la CAF au plus tard le 7 février 2023, le nom du stade en dehors de son territoire pour accueillir son ou ses matchs, ainsi qu'une lettre d'accord d'accueil de l'association où se situe le stade.

A noter que dans le cadre de ses éliminatoires, la Guinée va recevoir l’Égypte dans la période allant du 12 au 20 juin 2023, avant de se déplacer au Malawi pour son dernier match, qui aura lieu entre le 4 et le 12 septembre 2023.

Lors du dernier conseil des ministres, le ministre des Sports Béa Diallo avait abordé la question liée aux contraintes techniques liées à l’homologation du Stade Général Lansana Conté de Nongo, devant abriter les matchs des Éliminatoires pour la CAN 2023.

Le Gouvernement a pris une résolution de tout mettre en œuvre pour finaliser les travaux du stade Général Lansana CONTE de Nongo pour la ténue du match Guinée-Ethiopie et homologuer les deux stades de Conakry aux normes de la CAF et de la FIFA. La Guinée n’a quelques jours pour être dans la normes.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com