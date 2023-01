Amélioration de la desserte en eau potable en Haute Guinée : La SEG mise sur une "gestion concertée"...

KANKAN-Dans le cadre l’amélioration de la desserte en eau potable, à travers une gestion concertée avec toutes les parties prenantes, une importante mission de la Société des Eaux de Guinée (SEG) séjourne en Haute Guinée.

Objectif, faire appliquer les principes de la gestion axée sur les résultats (GAR). Le but, mieux encadrer les actions publiques notamment la gestion de l’eau potable pendant cette période de transition. Dans ce processus, la SEG a été accompagnée par l’union des consommateurs.

A Kankan, le chef-lieu de la région, Aboubacar Camara, le Directeur Général de la SEG et sa suite ont rencontré les sages, les autorités religieuses, coutumières et administratives.

Cette mission de visite en Haute Guinée vise aussi à accompagner les opérations relatives aux démarches concertées de planification et de programmation dans le domaine de la gestion quantitative et quantitative de l’eau et le raccordement de nouveaux quartiers. Ce, conformément à la signature des contrats de performance.

Ce n’est pas tout. Il a aussi été question des branchements clandestins et du non payement des factures par les populations. Les dirigeants de la SEG comptent travailler en partenariat avec la commune tout en intégrant le volet environnement et changement climatique pour l’atteinte des objectifs visés.

Au terme des échanges, les sages, autorités religieuses, coutumières et administratives ont remercié le gouvernement de transition dirigée par le Premier Ministre Dr Bernard Gomou et le leadership du Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, pour faire de la desserte en eau potable, une réalité dans notre pays, considéré comme le Château d’Eau de l’Afrique de l’Ouest.

Ils ont réaffirmé leur soutien à cette vaste opération de régularisation des abonnés mais aussi leur contribution à mettre fin aux irrégularités constatées sur le terrain dans la desserte en eau potable dans la région.

La mission continue sa tournée dans la savane Guinéenne. Ce mardi 31 janvier 2023, elle était dans la préfecture de Siguiri.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com