Rapprochement Cellou-Alpha : "A quelque chose malheur est bon…"

CONAKRY-Le rapprochement entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo pour face à la junte pourrait se renforcer davantage. Dans les différents états-majors de leurs partis (UFDG-RPG arc-en-ciel », cette « alliance » favorisée par les circonstances du moment est plutôt bien accueillie.

« Aujourd’hui les politiques sont déterminés à conjuguer les efforts. Le RPG arc-en-ciel et l’UFDG se parlent. On signe des communiqués conjoints, on discute…on oublie les considérations subjectives. C’est très important qu’on se donnent la main en toute franchise. Le pari est en train d’être réussi pour faire face au CNRD », confie un cadre du RPG arc-en-ciel.

Le week-end dernier, Cellou Dalein Diallo a admis avoir échangé avec Alpha Condé, l’homme dont a combattu la gouvernance pendant dix ans. Ce rapprochement qui était naguère invraisemblable est largement commenté en Guinée.

« Comme on le dit souvent, à quelque chose malheur est bon parce que personne ne pouvait penser que ça pourrait arriver. Quel que soit le parti qui viendra demain, il ne va s’enfermer pour dire qu’il va gouverner sans un groupe ethnique. Ce n'est pas possible. Si le RPG avait réussi une certaine accalmie après le troisième mandat, le coup d’Etat n’aurait pas eu lieu », nuance un autre cador de l’ex parti présidentiel.

Ce réchauffement des rapports entre Dalein Diallo et Alpha Condé fera-t-il long feu face à Mamadi Doumbouya ? Là est toute la question. Ce week-end le RPG arc-en-ciel a fini par accepter les deux ans validés par la Cedeao comme durée de la transition alors que l’UFDG tarde à clarifier sa position.

