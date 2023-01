Lettre de clarification de la société Chalco Guinea Company

La Direction de Chalco Guinea Company pour maintenir la paix et la quiétude autour de son Projet à Boffa, tient à apporter des éclaircissements autour d’une situation causée par certains de ses employés. Il s’agissait de quelques employés mal intentionnés qui ont empêché la société de poursuivre ses activités pendant plus de deux semaines.

En effet, le 9 Janvier 2023 à 10 heures, suite à une discussion fructueuse, le département RH de la société et le bureau du syndicat sont parvenus à un accord portant sur le sujet de paiement du 13e mois pour l’année 2022 (détails présentés en annexe).

Le 10 janvier à 9 heures du matin, le département RH et le syndicat ont effectué une tournée de sensibilisation, qui a été accueillie avec enthousiasme par tous les employés. Lors de cette grève illégale, un groupe d’employés, c’est à dire les 9 agresseurs et manifestants illégaux, ont fait blesser quatre travailleurs, dont une dame et un expatrié, dans la nuit du 10 au 11 janvier. Ils ont évoqué le désaccord du consensus auquel sont parvenus la direction de la société et le syndicat autour de la méthode de calcul du montant du 13ème mois.

Depuis là, les agresseurs ont manifesté à travers des marches à Boffa pour créer des rumeurs infondées et empêcher les autres travailleurs de reprendre le travail. De l’autre côté, ces autres employés de bonne volonté ont reçu des menaces intimidantes venant des agresseurs et ont eu peur de se rendre au travail. Entre le 14 et le 25 janvier 2023, après une grande sensibilisation des parties prenantes, l’entreprise a tenté à plusieurs reprises de reprendre le travail, mais même avec plusieurs communications avec les autorités, les agresseurs ont continué d’empêcher la reprise des travaux, et les autres employés sous menaces incessantes n’ont pas pu reprendre le travail non plus.

Et pendant ce temps, malgré que le travail n’avait pas repris, la société, toujours soucieuses du respect de ses engagements, a quand même payé les primes de 13ème Mois à tous les travailleurs comme convenu avec le syndicat.

Finalement c’est grâce à la coordination de l’Inspection Générale du Travail et du Ministère des Mines et de la Géologie, avec la signature d’un protocole d’accord entre la Direction de Chalco, différentes autorités, le syndicat et le représentant des agresseurs, que le travail a été repris le 26 Janvier 2023 sous condition que les 9 agresseurs soient mis à pied pour suivre la procédure disciplinaire.

Chalco attache toujours une grande importance aux besoins et préoccupations des employés (distribution des denrées de laits et de riz, savons et autres avantages en nature, mise en place la prime de paix trimestrielle s’il y a pas d’arrêt de plus de 24h pendant le trimestre, paiement des primes de fêtes à temps, etc). La Direction souhaite, avec le soutien de l’Etat guinéen, surtout celui des autorités et communautés locales et des travailleurs, travailler dans une bonne ambiance calme afin de contribuer plus au développement de la Guinée et des guinéens.