Alger : Dr Dansa Kourouma à la 17ème Session de l'UPCI...

La capitale algérienne a abrité la 17ème Session de la conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (UP-OCI). Elle est organisée par le Parlement algérien sous le thème "monde islamique : défis de modernisation et de développement".

Plusieurs parlements des pays membres de l'OCI ont pris part aux travaux. La Guinée est représentée par une délégation du Conseil National de la Transition conduite par son Président Dr Dans Kourouma.

À Alger, le Président du Conseil National de laTransition Dr Dansa KOUROUMA a profité de l'occasion pour informer les participants, des réformes engagées en Guinée sous le magistère du Chef de l'État, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA et des autres institutions de la Transition conformément aux 5 valeurs du CNRD.

Au cours de cette rencontre, la Guinée a eu l’honneur d’avoir deux places dans les instances de cette organisation internationale. Il s'agit du Comité des Droits de l’homme, de la femme et des affaires de famille de l’UPCI (union parlementaire de la conférence islamique), et celui des affaires culturelles, juridiques et du dialogue des civilisations et des religions de l’Union.

Faut-il préciser que ce rendez-vous constitue une tribune d'échanges pour la redynamisation des efforts du monde islamique qui joue un rôle éminent notamment dans le contexte géopolitique et économique.

Cette 17ème Session offre l'opportunité de renforcer la coopération entre les États membres dans les domaines économiques, socioculturels et scientifiques. Également, envisager des mesures nécessaires pour consolider la paix et la sécurité mondiale fondées sur la justice.

À rappeler que le Président du CNT était accompagné du deuxième Vice-président Elhadj Sény Facinet SYLLA et du Conseiller national Mamadi Fonfo CAMARA.

La Cellule de communication du CNT.