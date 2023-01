Insécurité-Grand Conakry : Plusieurs familles attaquées à Bentourayah…

CONAKRY-Dans la nuit du vendredi à samedi 28 janvier 2023, plusieurs familles ont été attaquées au quartier Bentourayah, dans la préfecture de Coyah, située dans la périphérie de Conakry.

Les assaillants lourdement armés ont sévi aux environs de 02 heures du matin. Selon nos informations, parmi les trois assaillants il y avait un gendarme et un agent de la Brigade Anti criminalité (BAC) numéro 4. Ce dernier serait en cavale alors le gendarme et le troisième ont été mis aux arrêts et détenus à Coyah pour des fins d'enquête. Souleymane Bah, l'une des victimes explique à Africaguinee.com les circonstances de l’attaque.

"Ce vendredi aux environs de 02 heures du matin, alors que j’étais sorti pour envoyer mon enfant aux toilettes, j’ai croisé des hommes armés, au nombre de trois. Ils ont brusquement surgi devant nous. Il n’y avait pas le courant. Le gendarme a présenté sa carte et m'a dit qu'ils sont venus prendre des armes qui sont cachées dans ma maison. Surpris, je leur ai répondu : de quelles armes parlez-vous ? Directement, ils m'ont dit de rentrer avec eux dans ma maison.

Une fois à l’intérieur, ils ont braqué l'arme sur moi et se sont mis à fouiller dans toutes les chambres. Ils ont pris de l'argent et des téléphones. En tout, ils ont pris un million de francs guinéens, 4 téléphones. Après, ils sont partis chez mon petit frère qui a sa concession à côté. Là, ils ont pris 300 000 Gnf et son téléphone. En sortant, ils nous ont dit : si vous dites un mot, on va ouvrir le feu sur vous.

Deuxième attaque

Après leur opération chez nous, ils sont allés chez nos voisins à côté. Là-bas aussi, ils ont pris de l'argent et des téléphones. Dès leur départ, une des victimes attaquées a appelé le commandant de la BAC 11. Ce dernier a mis ses agents en branle, ils ont commencé les recherches. Dans leur recherche, ils ont vu les assaillants quelque part en train d'ôter leur tenue. Ils les ont pris et ils ont envoyé au niveau de la BAC 11. Malheureusement, un des agents a pris la fuite.

Enquête

Samedi matin, le commandant de la BAC nous a appelé. Quand nous sommes venus, le gendarme et son complice ont reconnu les faits. Dans l’après-midi, ils les ont déférés à la gendarmerie de Coyah. On nous a promis qu'ils feront tout pour arrêter la personne qui est en fuite pour les juger et les condamner", explique M. Souleymane Bah.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com