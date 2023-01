IFPSED de Dabadou "Kankan" : Les étudiants de la 4ème promotion reçoivent leurs diplômes

KANKAN-A l’Institut de Formation et de Perfectionnement en Santé « El Djiba Konaté » de Dabadou, en abrégé IFPSED, c’était la fête ce samedi 28 janvier 2023. Les dirigeants de cette école professionnelle située à 7 kilomètres du centre-ville de Kankan, ont procédé à la remise des diplômes aux étudiants de la 4ème promotion qui porte le nom de Dre Hadja Kadiatou Keita.

Ils sont infirmiers d’Etat, sage-femmes, techniciens de santé publique et préparateurs de pharmacie, à avoir reçu ce samedi leurs diplôme. Une consécration qui sanctionne trois années d’études. En plus des étudiants diplômés, la cérémonie haute en couleur qui s’est tenue dans l'enceinte dudit institut a connu la présence des parents, amis, autorités locales et encadreurs de l’école, a constaté Africaguinee.com à travers son correspondant dans la région de Kankan.

L’Institut de Formation et de Perfectionnement en Santé « El Djiba Konaté » de Dabadou se trouve sur la nationale Kankan-Kérouané. Depuis son ouverture, il a réussi à imposer ses marques grâce à la qualité des programmes de formation et au bon encadrement. Les résultats obtenus par l’institut ces dernières années témoignent, on ne peut plus clair, du sérieux et de la qualité des formations dispensées par cette école professionnelle. A son actif, plusieurs lauréats lors des examens nationaux. A l’examen national de sortie, session 2022 par exemple, l’école a enregistré un taux de réussite global de 98,5%. Et mieux, les 2ème, 7ème, 9ème, 16ème, 25ème et 36ème de la République, sont tous venus de l’IFPSED. Tout un symbole.

A l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes, Dr Sidiki Sanoh, Directeur des études de l’Institut de Formation et de Perfectionnement en Santé, El Djiba Konaté de Dabadou (IFPSED), a au nom des encadreurs de l’Institut, expliqué la portée de cette rencontre. Mais avant, il a tenu à exprimer au nom du Fondateur de l’école Dr. Moussa Konaté, à tous les invités, les vœux de santé, de longévité et de prospérité pour cette nouvelle année 2023.

« En ce jour solennel, je prends la parole au nom de tous les cadres et Encadreurs de l’institut de Formation et de Perfectionnement en Santé El. Djiba Konaté de Dabadou pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour commémorer avec nous cette cérémonie de remise de diplômes qui représente pour nous un moment joyeux. La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui marque la fin de trois années d’apprentissage professionnel des apprenants. Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous apprendre que nous avons présenté à l’examen national de sortie, session 2022 un effectif de 202 candidats dont 115 filles toutes filières confondues. Notre institut a enregistré un taux de réussite global de 98,5%. Mais la particularité de ce résultat est que notre institut s’est taillé une place de choix en occupant les rangs de 2ème, 7ème, 9ème, 16ème, 25ème et 36ème de la République », a indiqué Dr Sidiki Sanoh.

Et ce n’est pas tout. Avec l'appui du fondateur de l’Institut, les encadreurs de cette école, comptent aller plus loin, en enclenchant des réformes innovantes pour enrichir et diversifier les programmes de formation offerts aux apprenants de l’IFPSED. Dr Sanoh parle des perspectives.

"Dans un futur très proche nous avons l’ambition d’ouvrir certaines filières de spécialisations telles que l’imagerie médicale (échographie, radio numérique), la délégation médicale, la bio statistique, l’anesthésie – réanimation mais aussi promouvoir les cours à distance. Toute chose qui permettra à certains frères agents sur place de se former et de se spécialiser dans les domaines de leur choix », a-t-il annoncé.

S’adressant aux étudiants récipiendaires, ce responsable de l’Institut a souligné : « Vous avez travaillé pour mériter ce diplôme tant attendu. Certes la traversée a été très rude, certains ont abandonné en cours de chemin, ce qui renforce votre mérite et dénote votre endurance et votre courage. Tous les efforts consacrés pendant vos études sont enfin récompensés. Aujourd’hui, c’est le moment de le dire : une partie de vos objectifs est atteinte", a lancé Dr Sidiki Sanoh.

Ces nouveaux infirmiers d’Etat, sage-femmes, techniciens de santé publique et préparateurs de pharmacie, en recevant leurs diplômes, se sont engagés à respecter la déontologie et l'éthique médicales. Ils n’ont pas manqué de remercier le fondateur dudit établissement d'enseignement technique.

"Nous prenons l'engagement aujourd'hui que nous allons respecter et faire respecter le serment dans le respect de l'éthique et de la déontologie dans nos carrières professionnelles. Nous remercions très sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, se sont investis dans notre formation. Nos sincères remerciements vont aussi l’endroit de Monsieur le fondateur qui a eu la vision de construire ce bijou dans la région administrative de Kankan, dans le but d'améliorer la qualité du système sanitaire tout en formant des agents de santé compétents et compétitifs.

C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous ce matin au nom de la 4ème promotion de l'Institut de formation et de perfectionnement en santé El Hadj Djiba de Dabadou pour vous souhaiter la bienvenue. Nous tenons à vous dire combien de fois nous sommes comblés de joie pour votre présence. En effet, les résultat de l'examen de sortie, session 2022 ont révélé que nous avons fait un record grâce à la qualité de l'enseignement reçu de la part de nos éminents professeurs et grâce à tous les encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort dans la réussite de notre formation pendant ces trois (3) années passées à l'institut Dabadou", a déclaré Mamadou Guissé, le porte-parole des étudiants sortants de la 4ème promotion de l’IFPSED, qui porte le nom de Dre Hadja Kadiatou Keita, ex Directrice de l'IPPS à Conakry.

Présent à cette cérémonie de remise, l'inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle M. Aly Kaké, a remercié les encadreurs de cet institut pour les efforts fournis pour la qualification de l’enseignement. Dans son intervention, a il a indiqué que cette école reste de nos jours l'une des meilleures au plan national en matière de formation des apprenants. Il faut rappeler que la cérémonie a été ponctuée par des prestations de serment et des danses folkloriques.

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com