Guinée : Les miniers "sous pression" face à une série d’ultimatums…

CONAKRY-En Guinée, le Gouvernement continue d’accentuer la pression sur les compagnies minières. Constructions de sièges sociaux, construction de raffineries, analyse des minerais…les opérateurs miniers sous pression. Cette semaine, une nouvelle série d’ultimatums leur a été adressée.

Les Directeurs Généraux des Sociétés Minières détentrices des Titres Miniers d’exploitation sont sommés de déposer un engagement formel et irrévocable du respect scrupuleux des chronogrammes de construction des sièges.

L’engagement, selon Moussa Magassouba, Ministre des Mines et de la Géologie, devra inclure une demande d’attribution des parcelles à son département en précisant la superficie nécessaire au plus tard le 02 février 2023.

Ce n’est pas tout. Ils doivent également fournir le plan architectural de construction du siège dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du 18 Janvier 2023. Ensuite, finaliser les travaux de construction de la fondation dans un délai de (6) mois à compter de la date du 18 janvier 2023. Le clou, terminer les travaux de construction, de réception et d’inauguration des sièges au plus tard le 31 Août 2024.

Les autorités guinéennes s’engagent à mettre à la disposition de chaque société minière concernée un domaine nécessaire avec les permis requis pour faciliter la construction.

Les nouvelles autorités sont engagées dans une vaste opération visant à assainir le secteur minier. Cette série d’ultimatums intervient au lendemain d’une rencontre tenue le 18 janvier 2023 entre les autorités et les Directeurs Généraux des compagnies minières évoluant en Guinée. Le but était d'échanger autour de la décision présidentielle, relative à la construction des sièges exigée aux entreprises. Moussa Magassouba avait été clair précisant que les nouveaux sièges doivent être construits sur une période de 18 mois. « Sur ce point, on ne négocie pas », a tranché le ministre.

Le Gouvernement est également sur un autre front. Celui concernant la construction des raffineries. Là également, les nouvelles autorités qui dénoncent une mauvaise volonté, ne lâchent pas du lest. Elles demandent aux compagnies minières des actes concrets.

« Nous ne pouvons pas rester sans rappeler aux sociétés minières leur responsabilité et qu’elle comprenne qu'il ne s'agit pas d'une blague. Les sociétés concernées ont le plus grand intérêt à montrer de façon très sérieuse et crédible une trajectoire de réalisation de ces Raffineries individuellement ou en groupe…c’est à elles d'en décider. L'idée est que chacun soit en capacité de respecter ses engagements", a martelé Dr Lancinet Condé, ministre du Budget.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com