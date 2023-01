Depuis Accra, Dalein répond à ses détracteurs : "Je n’étais pas ministre du Foutah…"

ACCRA-Présent à Accra (Ghana) où il a pris part à la conférence sur la prospérité de l’Afrique aux côtés de Nana Akufo Addo et de nombreux autres dirigeants du continent, l’ancien Premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo a rencontré ce dimanche 29 janvier 2023, la communauté guinéenne vivant dans ce pays.

A cette occasion, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) s’est exprimé sur la division qui continue de miner le pays. L’homme politique dit avoir été victime de ce fléau dans son combat.

« On m’a discrédité en disant en Haute Guinée, attention, si je suis président, cette région n’aura rien, ses fils ne seront pas associés à la gouvernance. C’était injuste. Le Président Lansana Conté m’a fait confiance en me confiant la modernisation des infrastructures (routières) du pays. Lorsque je me suis lancé en politique, mes adversaires en moyenne Guinée ont dit qu’est-ce que j’ai fait pour cette région. Mais je savais me défendre.

Si Dieu te donne quelque chose à partager, ne commence jamais pour toi. Les projets ont été distribués sur le territoire en fonction de leur degré de rentabilité et non en fonction de la région. Le plus urgent à l’époque, c’était d’ouvrir le corridor avec Bamako. Je n’étais pas ministre du Foutah, ni de la haute Guinée, mais ministre de la République », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Le président de l’UFDG dit avoir été victime d’une vaste campagne de calomnie et de médisance tout simplement parce qu’il avait eu 44% au 1er tour de la présidentielle de 2010. « Chacun a le droit d’être dans le parti de son choix, mais ne haïssez pas les autres qui ont des choix différents (…). Il faudra qu’on trouve les moyens pour que le mal (de la division) s’arrête », lance l’ancien Premier ministre.

A suivre…

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com