Transition-Des risques d'un glissement du calendrier à cause du RGPH-4? Bah Oury précise…

CONAKRY-En Guinée, l’annonce du début du 4ème Récemment Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-4), suscite des réactions. Alors que certains émettent des inquiétudes sur la durée de ce recensement qui, selon son calendrier, doit s’étendre jusqu’en août 2025, Bah Oury a fait une mise au point. Joint par Africaguinee.com, le leader de l’UDRG, a soutenu le recensement général de la population et de l'habitat n’aura aucune incidence sur le chronogramme de la transition.

“Il faut aller dans le sens strict des modalités indiquées par le fonds des Nations Unies pour la population. Donc, à ce niveau il ne faut pas s'étonner que cette activité puisse aller au-delà de la période impartie pour la feuille de route de la transition. Le recensement général de la population n'a pas un impact direct sur le chronogramme de la transition.

Fichier électoral

Le fichier électoral sera extrait dans le recensement administratif à vocation d'état civil. Cette activité a déjà commencé. Cela veut dire que les personnes qui font la demande pour avoir l'extrait de naissance numérisé et une carte d'identité digitalisée, c'est à partir de là qu'il y aura l'extraction du fichier électoral. Donc, il ne faut pas confondre les deux types de recensement que les autorités se sont engagées à organiser. Tous ceux qui auront la carte d'identité digitalisée peuvent d'une manière ou d'une autre se considérer comme recensés pour les besoins du fichier électoral", a clarifié le leader de l’UDRG.

Concernant le coût de ce programme qui s’élève à 330,4 milliards de francs guinéens, Bah Oury estime que ce montant est encore petit. Selon lui, les Nations Unies seront obligées de venir au secours de la Guinée financièrement afin de terminer ce travail.

"Il faut déployer des gens partout, dans les villages et hameaux avec des logistiques, des équipements et des questionnaires. Parce que ce n'est pas seulement recenser les gens, il y aura des questionnaires assez approfondis pour avoir une structure de la société guinéenne, avoir une idée des catégories socio-professionnelles, même parfois le niveau d'instruction et avoir une certaine idée des revenues.

Faire le recensement de l'habitat, ce n'est pas une petite affaire. Les 330,4 milliards de francs guinéens ne pourront pas suffire. Je suis sûr que la communauté internationale notamment les Nations Unies apporteront une contribution substantielle pour que la Guinée puisse faire son recensement général de la population et de l'habitat", a conclu Bah Oury.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023