Nzérékoré : Transfuge du RPG arc-en-ciel, Fassou Goumou installé à la tête de la délégation spéciale…

N’ZÉRÉKORÉ-Fin du suspense dans la commune urbaine de Nzérékoré. Alors que plusieurs personnes étaient en lice pour conquérir la tête de la délégation spéciale de cette ville, le choix des autorités de la transition est tombé sur Fassou Goumou, ex allié du RPG arc-en-ciel et actuel président du Parti pour le Développement Économique de la Guinée PDEG.

Ce samedi 28 janvier 2023, l'opérateur économique a été installé dans ses fonctions de président de la délégation spéciale de Nzérékoré, principale agglomération de la région forestière. Après sa rupture avec l’ancien parti présidentiel, M. Goumou avait connu une longue période de traversée du désert. Le voilà désormais à la tête de la plus grande commune de la Guinée forestière. Le nouveau « édile » se dit conscient des défis qui l’attendent.

"J’ai un gros défi parce que si le président de la République a eu confiance en moi pour me mettre ici, je me dois d’avoir des soucis pour que la stabilité soit maintenue à Nzérékoré et que le travail qu'on m'a confié que je puisse l'exécuter à la satisfaction de ma population dans la paix. Tout ce qui s'est passé à Nzérékoré avant, (comme atrocités) on ne doit pas accepter que désormais cela se répète. Donc, le premier gros défi, c’est de cultiver la paix", a lancé Fassou Goumou, juste après son installation. .

La délégation spéciale de Nzérékoré est composée de 13 membres. Ce sont:

Président : Fassou Goumou

Vice-président : Amara Diabaté

Membres : Mariame Kourouma, Noël Zogbelemou, Ansoumane Doukouré, Joséphine Barry, Alphonse Doré, Mouctar Diallo, Kolkol Zogbelemou, Thérèse Félicité Loua, Pierre Lancé Sidibé, Christophe Millimono, Koly Beavogui.

Faut-il rappeler que depuis le 05 novembre 2022, le conseil communal de Nzérékoré a été dissout par le colonel Mamady Doumbouya. On reproche à ce conseil des malversations financières et de détournements présumés des ressources de la collectivité.

Après la dissolution du conseil communal, une procédure judiciaire a été engagée contre Moriba Albert Delamou, l’ancien maire et deux de ses anciens collaborateurs. Ils sont actuellement placés sous contrôle judiciaire après un bref passage à la maison centrale de Nzérékoré.

