Guinée : l’autre héritage "scandaleuse" de la Gouvernance d’Alpha Condé…

CONAKRY-La Gouvernance d’Alpha Condé n’a pas fini de dévoiler tous ses secrets en termes de scandales. Tenez-vous bien, de 2017 à 2021, c’est-à-dire en quatre ans, l’Etat guinéen a connu une saignée financière d’une ampleur inédite.

Avec ses maigres ressources, il a perdu le pactole de 384 000 000 000 GNF (trois cent quatre-vingt-quatre milliards de francs guinéens) par mois. Si ce montant est multiplié par quatre, l’on se retrouve à 1.536.000.000.000 Gnf. Un vrai scandale ! Alors que le Guinée est en manque de tout.

C’est le Ministre du Travail et de la Fonction Publique qui a fait la révélation sur cet héritage lourd et scabreux. En effet, selon Julien Yombouno, entre 2017 et 2021, de nombreux agents ont été massivement engagés à la Fonction Publique en violation des dispositions de la Loi 0027 Portant Statut Général des Agents de l’Etat. Conséquences, durant cette période, une saignée financière de l’ordre de plus de 32 milliards GNF par mois, a été enregistrée.

Une série de dysfonctionnements a été relevé par le Julien Yombouno dont entre autres des cas de fonctionnaires décédés en activité depuis plusieurs années non radiées du Fichier de Gestion Administrative (FGA), des fonctionnaires jamais mis à la retraite, des effectifs pléthoriques et une masse salariale disproportionnée. La liste est longue. Le ministre de la fonction publique affirme qu’il faut impérativement stopper cette hémorragie financière par tous les moyens.

