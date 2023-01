Dr Fodé Oussou s'engage : "Si Cellou Dalein arrive au Pouvoir…"

CONAKRY-Le parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a pris un nouvel engagement ce samedi 28 janvier 2023, à travers un de ses vice-présidents.

Convaincue de la prochaine victoire de son candidat, cette formation politique assure être prête pour affronter les prochaines joutes électorales.

"Notre souhait le plus ardent est que la Guinée se calme et qu’il sorte de la situation de précarité dans laquelle elle est engluée. C'est ce combat que nous menons et nous allons le continuer jusqu'à la victoire", assure M. Fofana qui n’a pas manqué de lancer des piques aux partis « poids plumes », qui selon lui s’agitent dans les medias.

"Je vais dire aux petits partis politiques qui s'agitent aujourd'hui, l'UFDG est prêt pour les élections. Même si on dit que les élections c'est demain, nous sommes prêts à 100%. Et, le vainqueur de ces élections sera notre candidat Cellou Dalein Diallo ", a lancé Dr Fodé Oussou Fofana, qui a pris un engagement.

« Nous rassurons le peuple de Guinée que si Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo arrive au pouvoir, l'UFDG ne sera pas un parti Etat", a-t-il indiqué.

Mais le chemin pour y arriver est encore long. Car pour Docteur Fodé Oussou Fofana, il y a des personnes qui sont en train d’induire le colonel Mamadi Doumbouya en erreur. « Nous prions Dieu qu'il sauve la transition et qu'il protège le président de la transition », formule ce haut responsable de l'UFDG.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com