Conakry : Signature d’un important protocole d’accord entre le Groupe TIAST-Guinée et le SNABE

CONAKRY- Le Groupe TIAST-Guinée et le Service National des Bourses Extérieures (SNABE), -rattaché à la Présidence guinéenne-, ont signé ce vendredi 27 janvier 2023 une convention de partenariat pour promouvoir un ambitieux programme « stage-emploi » destiné aux étudiants diplômés.

La signature du protocole d’accord a eu lieu dans un réceptif hôtelier de la place en présence des dirigeants des deux structures partenaires, des officiels ainsi qu’une kyrielle d’invités de marque. L’objectif de cette convention est de favoriser l’accès à l’emploi aux jeunes diplômés, leur permettant ainsi de jouer leur partition dans le développement économique de la Guinée.

Toutefois ceci n’est possible qu’en travaillant pour que les programmes de formation soient en adéquation avec l’offre d’emploi, a fait remarquer, Directeur Général du SNABE à l’entame de son discours. A l’en croire, c’est un moyen permettant d’améliorer la qualité de l’offre d’emploi sur le marché guinéen.

Poursuivant, Mohamed Bamba Camara fera savoir que ce projet tient à cœur les autorités de la transition, déterminées à améliorer l’employabilité des jeunes diplômés après leur séjour à l’étranger.

« Plusieurs millions de dollars ont été mis à disposition des gouvernements qui se sont succédés depuis l’indépendance, pour la formation mais un volet important a été très souvent oublié. C’est celui de l’utilisation des cadres que nous construisons », a-t-il pointé.

Les autorités de la transition veulent inverser la donne. Pour ce faire, elles ont mis en place stratégie de suivi qui englobe toutes les étapes du projet de formation des jeunes guinéens à l’extérieur. Cette opération contribuera à améliorer la qualité de l’offre d’emploi sur le marché », espère le Directeur Général du SNABE, qui assure qu’une bonne formation des cadres contribue à booster la qualité de l’administration.

Notons que depuis 2 ans,

Présent dans le secteur agricole depuis 30 ans, le Groupe TIAST a déjà fait ses preuves ailleurs. Au Ghana, il opère depuis deux (2) ans. Son arrivée en Guinée en juillet 2022 a été favorisée par la volonté affichée des autorités de la transition à ouvrir le pays à toutes les initiatives locales et étrangères. Tina Liu, Directrice Générale de TIAST Guinée, revient spécifiquement sur les domaines d’intervention de son Groupe ainsi que des avantages de cette convention.

« Nous contribuons à la croissance économique de l’Afrique en nous concentrant sur la valorisation du secteur agricole à travers l’industrialisation », a-t-elle déclaré.

La République de Guinée bénéficiera grandement de cette opportunité, car les conditions naturelles du pays permettent de croire au développement du secteur agricole dans le pays, a ajouté madame Tina Liu.

« Le protocole d’accord que nous avons signé aujourd’hui avec le SNABE, s’inscrit en droite ligne avec l’ambition du Gouvernement guinéen de promouvoir le contenu local. A notre niveau, on est déterminé à jouer pleinement notre partition dans cet ambitieux programme qui va accélérer la transformation agricole et optimiser la création d’emploi et des richesses », a-t-elle assuré.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com