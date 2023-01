Poursuites contre Koundouno et cie : Voici la note de Charles Wright qui "explique tout"…

CONAKRY- C’est un acte qui jette la lumière sur la nouvelle procédure engagée à l’encontre des leaders du Front National pour la Défense de la Constitution (fndc).

En effet, le 22 août dernier, le garde des sceaux avait donné injonction au procureur général de la Cour d’Appel d’engager ou de faire engager des poursuites pour « diffamation, divulgation de fausses informations de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité publique » contre Sékou Koundouno et autres. Cette injonction faisait suite aux manifestations de fin juillet qui s’étaient soldées par des morts à Conakry.

Au lendemain, selon l’acte de Charles Wright consulté par Africaguinee.com, « les leaders du FNDC s’étaient donnés des prérogatives pour porter des accusations graves sur les faits criminels en citant le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, certains cadres de l’armée, de la police et de la gendarmerie, comme étant soutiennent-ils, les cerveaux de la répression sans apporter la moindre preuve irréfutable ».

Et Charles Wright d’ajouter plus loin : « Le fait de considérer sans preuves factuelles le Président de la Transition, Chef de l'Etat, les agents des forces de défense et de sécurité dans le seul but de se disculper de leur responsabilité pénale en divulguant des fausses informations justifie la présente injonction aux fins de poursuites judiciaires conformément à la loi.

Conformément à l'article 37 du Code de procédure pénale, je vous enjoins d'engager ou de faire engager les poursuites judiciaires ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que nous jugeons opportunes dans le cadre de la mise en Œuvre de la politique pénale de notre institution », lit-on sur la note datant du 02 août 2022.

C’est en application de ces injonctions qu’une information judiciaire a été ouverte au niveau du tribunal de première instance de de Kaloum, a-t-on appris.

Africaguinee.com