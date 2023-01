Orange Guinée précise : "toutes les redevances, taxes...ne souffrent d’aucun retard"

La Direction Générale d’Orange Guinée a découvert avec beaucoup de surprise, un article diffusé sur le site d’informations www.emergencegn.net, concernant « l’acquittement par Orange Guinée d’un « regule » de centaines de milliards d’impôts impayés ».

L’article va plus loin en disant « qu’Orange Guinée restait devoir au fisc Guinéen plus de 70 millions de dollars ».

Orange Guinée tient à démentir catégoriquement cette information mensongère, qui vise à ternir son image.

Orange Guinée est une entreprise qui a toujours fait preuve de transparence et de régularité dans ses engagements vis-à-vis de l’État et de tous ses démembrements. A ce jour, toutes les redevances, taxes et autres frais règlementaires ne souffrent d’aucun retard auprès des autorités compétentes.

Aussi, Orange Guinée est une filiale du Groupe Sonatel, lui-même côté en bourse. Ce type d’information mensongère est nuisible et contraste avec la transparence et la citoyenneté d’entreprise qui sont des valeurs auxquelles le groupe Orange tient particulièrement.

Orange Guinée invite l’auteur de l’article mensonger à publier un démenti, au risque de se voir poursuivi pour diffamation.