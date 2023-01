Guinée : le plan de Mamadi Doumbouya pour désenclaver les localités de l’intérieur du pays

CONAKRY-Le chef de l’Etat a engagé un vaste chantier de réhabilitation des voiries de la capitale guinéenne. Mamadi Doumbouya veut étendre ce programme pour désenclaver les villes de l’intérieur du pays. Le président de la transition l’a indiqué ce jeudi 26 janvier 2023, lors du conseil ordinaire des ministres.

Pour ce faire, la Présidence compte passer à l’étape de l’opérationnalisation des directions préfectorales des travaux publics. A cet effet, le colonel Mamadi Doumbouya a donné des instructions afin de mettre des fonds pour la cause.

L’ambition affichée par le président de la transition en annonçant une décision de ce genre, est celle de responsabiliser les administrateurs territoriaux dans le pays. Sur ce, il a invité le premier ministre, chef du gouvernement, les ministres en charge des transports, des infrastructures et des travaux publics, de l’économie et des finances, de budget, à lui soumettre dans les meilleurs délais un plan d’équipement et de relance des directions préfectorales des travaux publics.

« A cet effet, le chef de l’Etat à instruit de mettre à disposition, le solde du fond d’entretien routier et toutes les autres entités mobilisatrices de ressources pour les travaux publics. Le chef de l’Etat, ambitionne de mieux équiper les préfectures du pays, en responsabilisant les préfets à cet effet », a précisé le ministre Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du gouvernement de la transition, dans son compte-rendu du conseil ordinaire des ministres.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com