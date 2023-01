Colonel Mamadi Diakité clame l’innocence de son fils, Toumba : "Il n'est pas coupable…"

CONAKRY-Le colonel Mamadi Diakité, père du commandant Toumba, prend la défense de son fils dont il clame l’innocence dans le massacre du 28 septembre 2009.

Dans ce dossier, cet officier et ancien aide de camp de Dadis Camara est accusé de « Meurtres, assassinat, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur, détention illégale de matériel de guerre ».

Pour le papa de Toumba Diakité, son fils ne peut pas être l'auteur de ces faits. Le colonel à la retraite indique que son fils a tout démontré lors de sa comparution.

" Toumba a tout démontré depuis le premier jour de sa comparution à la barre. Je souhaite que Dieu le sauve, parce qu'on peut avoir beaucoup d'ennemis mais la vérité est là. Les juges de ce tribunal sont des personnes bien réfléchies, honnêtes et intègres. On peut reprocher tout à Toumba, mais eux ils savent. Depuis que ce procès a commencé je n'ai jamais mis pieds là-bas. Je regarde tout à la télé", a réagi le papa de l'ex aide de camp de Dadis Camara, au micro d'un journaliste d'Africaguinee.com ce jeudi 26 janvier 2023.

Tout a été porté sur Toumba mais lui pense que l'histoire finira par blanchir son fils car il n'est pas coupable, à l'en croire.

"Jamais au plus grand jamais, mon fils n'est coupable. Vous-même la presse qui suivez les débats de ce procès, vous sentez qui a raison et qui ne l'a pas. On connaît le vrai du faux car on analyse. Toumba est présenté comme le seul ennemi de la population. Il a pris la place du président, celle des militaires de la Présidence, la gendarmerie et celle de la police. Tout le monde rejette la responsabilité sur Toumba pour dire que c'est lui qui a tiré. Seul Dieu le sait, mais il n'est pas coupable. Il ne ferait jamais ça. Quand ce procès va finir, vous saurez tous qu'il a été accusé à tort", a déclaré monsieur Mamadi Diakité.

Le papa de l'ex commandant de salon de Dadis ajoute qu'il suit le procès à partir de la télé et n'a jamais été au tribunal criminel de Dixinn depuis l'ouverture des débats. Toujours est-il qu'il s'en remet à la volonté divine sur le sort de son fils.

" Lorsqu'on est croyant au bon Dieu, quand tu as un problème tu laisses tout à lui. C'est lui mon soutien et je m'en remets à lui. Beaucoup de choses ont été dites sur mon fils mais Dieu le voyait. C'est mon fils, jamais au plus grand jamais il ne va mentir. Il ne critique pas. Il est né et a grandi ici, je ne l'accuse pas mais c'est quelqu'un qui ne sait pas mentir.

Aujourd'hui tous ceux qui parlent disent que c'est Toumba mais Dieu sait si c'est lui qui a fait ou pas. Mais les juges, eux ils savent le camp de la vérité. Au moment venu ils diront la vérité à qui de droit", a-t-il déclaré au micro d'Africaguinee.com.

Dossier à suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28