ARPT: Communiqué relatif à la Régularisation des obligations financières et administratives des Opérateurs

L’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT), dans le cadre de sa mission régalienne de contrôle du respect par les opérateurs des prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires, qui leur sont applicables ainsi que des engagements afférents aux licences et autorisations dont ils bénéficient, invite les opérateurs (postaux, téléphonie mobile), les promoteurs(radios, télévisions), les fournisseurs d’accès internet et d’infrastructures de télécommunication, les détenteurs de PMR( Talkie-walkie), qui ne sont pas en règle de leurs obligations administratives et financières à se rapprocher sans délai de l’ARPT pour leur régularisation. Merci de lire ci-dessous l'intégralité du communiqué parvenu à notre rédaction à cet effet.