Retour à l’ordre constitutionnel : Conakry sollicite l’assistance technique électorale de la France

CONAKRY-Les autorités de transition veulent tenir parole, en réussissant le pari du retour à l’ordre constitutionnel dans deux ans, délai fixé comme durée de la transition en accord avec la CEDEAO.

Pour ce faire, le Gouvernement met les bouchées doubles et tape aux portes des partenaires techniques et financiers pour mobiliser les ressources nécessaires à l’accomplissement des dix tâches contenues dans le chronogramme.

Plus de temps à perdre, le compte à rebours a commencé. Selon nos informations, des courriers ont été adressés dans ce sens aux partenaires techniques et financiers pour solliciter leur appui et leur accompagnement dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel.

Dans cette optique, Conakry sollicite notamment auprès de la France, une assistance technique électorale. Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a rencontré le diplomate français en Guinée pour échanger autour de cette question. Le recrutement d’un assistant technique électoral a été au cœur de cet échange, entre Mory Condé et Marc Fonbaustier, a-t-on appris.

Le Président de la transition, Mamadi Doumbouya a promis d’organiser des élections, libres, crédibles, inclusives et transparentes auxquelles, ni lui, ni les membres du CNRD et du gouvernement n’y prendront part.

La France tout comme l’ONU et les Etats-Unis s’engagent à accompagner la Guinée pour réussir cette transition à travers un retour apaisé des civils au pouvoir.

A suivre…

Africaguinee.com