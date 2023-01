Présidentielle de 2024 : Koureissy Condé annonce sa candidature…

CONAKRY-Bien que la date de sa tenue ne soit pas encore officiellement annoncée, la présidentielle de 2024 aiguise les appétits. C’est une joute électorale majeure qui scellera la fin de transition ouverte le 05 septembre 2021.

Certains leaders politiques préparent déjà cette bataille. C'est le cas de Dr Sékou Koureissy Condé. En effet, dans un entretien accordé à Africaguinee.com, l’ancien médiateur de la République, a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle.

« Je serai candidat à la prochaine élection présidentielle. Aujourd’hui, je pense pouvoir porter une candidature au plus haut niveau de l’Etat. Parce que j’ai un projet de société. Lorsque tu as été leader d’étudiants, ministre à bas âge, médiateur de la république, Enseignant, tu es à même de proposer un projet de société et le défendre.

J’ai bien cette intention, si mes militants l’acceptent. Le jour où on fixera la date des élections, si je suis vivant et bonne santé, je serai candidat…Nous avons un projet de société pour développer la Guinée en cinq ans », a annoncé le président du parti ARENA.

