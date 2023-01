Le père de Toumba Diakité se confie à Africaguinee.com : "Si Tichou est venue en Guinée pour mon fils…"

CONAKRY- C'est un papa plutôt détendu que nous avons trouvé à son domicile, ce jeudi 26 janvier 2023, au quartier Behanzin, dans la commune de Matoto.

Mamadi Diakité, Colonel à la retraite et père de Aboubacar Sidiki alias Toumba, a reçu la visite de l'artiste chanteuse Nigérienne, qui déclare son amour pour son fils détenu. Africaguinee.com l’a interrogé en exclusivité. Il revient sur la visite de la jeune artiste.

"Quelqu'un qui a aimé ton fils alors qu'il ne l'a jamais vu, il a quitté son pays pour venir en GUINÉE, elle n'a pas été forcée, elle n'est pas venue à cause de l'argent, c'est le destin. Elle est venue parce qu'elle aime mon fils, je ne peux que m'en réjouir. C'est mon souhait, et c’est le souhait que tout le monde a, voir les gens aimer son fils.

Maintenant si elle dit qu'il faut que Toumba la marie je ne serai pas contre. Et si Toumba dit qu'il ne peut la marier, je pense qu'ils peuvent être des frères d'une autre famille. C'est à dire, qu'il dise, "désormais tu fais partie de ma famille" ou elle dit, " je te prends comme mon frère ". Ils peuvent être une famille et se soutenir mutuellement », a indiqué le colonel Mamadi Diakité.

Tichou est venue spécialement pour voir Toumba Diakité. Toutefois précise le papa de celui-ci, l'occasion n'a pas été mise à profit pour des échanges assez profonds sur un projet de mariage.

"Elle ne m'a rien dit. On n'a pas échangé. On s'est serré les mains en se saluant parce que les gens lui ont dit que je suis le papa de Toumba Diakité. Elle est venue poliment me saluer. J'étais très content parce qu'elle est polie et m'a accordé du respect. En la voyant, elle me plaît, maintenant c'est à mon fils de décider.

Elle ne m'a pas dit qu'elle veut de mon fils dans le cadre du mariage ou de l'amitié. On n'a pas pu échanger en détails. Maintenant, mon fils, malgré la distance s'il dit qu'il l'aime dans ce sens, je vais l'accompagner. Si la fille s'est déplacée pour venir en Guinée pour mon fils parce qu'il ne l'avait jamais vu, aujourd'hui il n'y a pas de mariage forcé que ce soit la fille ou le garçon, dans tous les cas, c'est à eux de décider", a-t-il ajouté.

En détention depuis 2016, Toumba vu sa côte de popularité augmenter après son interrogatoire au mois d'octobre 2022 dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre où il fait partie des accusés. Son papa rend grâce à Dieu.

"Tout cet amour que les gens ont pour mon fils, je ne peux que remercier Dieu. Il est en détention mais garde une forte popularité, c'est mon souhait, et pour ça, je remercie le bon Dieu" a déclaré Mamadi Diakité.

Nous y reviendrons !

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28