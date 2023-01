Guinée : EDG lance le projet de mise en œuvre de la démarche qualité et la certification ISO 9001 version 2015

CONAKRY- L’Entreprise Électricité de Guinée « EDG », a procédé ce mercredi 25 janvier 2023, au lancement du projet de mise en œuvre de la démarche qualité et la certification ISO 9001 version 2015.

Cette démarche ambitieuse qui s’inscrit dans le cadre des vastes réformes en cours au sein de cette société étatique, vise à concilier les attentes des consommateurs, les aspirations des employés et les exigences de l’État pour assurer le développement harmonieux de l'entreprise. Ce, à travers une nouvelle politique énergétique redynamisée et optimisée qui permettra d’améliorer au quotidien, la satisfaction de la clientèle dans toutes ses composantes et ainsi rendre EDG plus compétitive sur le marché sous-régional de l’électricité.

La cérémonie de lancement de ce projet qui a eu lieu au chapiteau By Issa a réuni les dirigeants et travailleurs de l’entreprise « EDG », des représentants du Ministère de l’Énergie, de l’association des consommateurs, entre autres. Dans son exposé, le consultant Anselme SAM, expert en Management Qualité, Sécurité, Environnement, a souligné que le départ de l’EDG vers ISO 9001 a des avantages pour l’entreprise. A ce niveau, la démarche consistera à :

-améliorer les revenus à travers une croissance du chiffre d’affaires ; -réduire les coûts (coûts des dysfonctionnements internes et externes) ; -améliorer la productivité à travers la fixation des objectifs et la mesure des progrès réalisés ; -améliorer l’image et du rayonnement de la société au niveau national régional et international ; -faciliter la mobilisation des ressources auprès des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

La démarche a également des avantages pour les clients, le personnel de l’EDG, l’Etat et les partenaires, a-t-il fait savoir. L’entreprise Electricité de Guinée doit relever plusieurs défis permettant de répondre à plusieurs problématiques. Notamment celle de la réforme des structures de base. Conscient de l’enjeu de la démarche qualité pour son rayonnement, la direction générale de l’EDG à l’instar de ses consœurs de la sous-région, s’est engagée dans l’amélioration de la qualité des services. A travers cette cérémonie, l’Entreprise dit avoir donné la preuve de son engagement à être de plus en plus performant afin de mettre à la disposition des populations, un service de qualité pour une meilleure gestion des finances.

« Notre engagement est ainsi démontré à travers la difficile et courageuse décision d’aller à la certification ISO 9001 version 2015, gage d’une reconnaissance internationale… », a laissé entendre Kabinet Kaba, chef de département qualité et sécurité à EDG.

Présente à cette cérémonie, l’Union des consommateurs de Guinée confirme qu’il y a une grande amélioration du service EDG : « J’avoue pour preuve que nos interventions ont été divisées par dix, parce que EDG a pris sur elle au cœur de ses activités, l’ensemble des consommateurs. Aller dans la démarche qualité, c’est prouver respectivement aux yeux de tous, que nous (populations), pouvons compter sur vous monsieur le directeur. J’appelle l’ensemble des autorités de continuer leurs efforts pour appuyer EDG de façon à ce que, effectivement, ces démarches qualités soient une véritable réalité », a encouragé Ousmane Keita, président de l’Union des consommateurs de Guinée.

Le ministre de l’Energie, à travers son conseiller Youssouf Diaby qui l’a représenté à cet évènement, a remercié la direction de l’EDG pour cette avancée stratégique dont l’objectif est la recherche de la qualité et de la performance. Pour l’atteinte de l’objectif visé, le département de tutelle a exhorté EDG à s’inscrire dans le sérieux.

De 1962 à 2002, plusieurs contraintes conjoncturelles ont poussé l’État à mener des réformes institutionnelles et structurelles au sein de cette entreprise devenue EDG, a rappelé le directeur général de l’EDG. Laye Sékou Camara a signalé que les choix des politiques sont passés d’une administration en contrat de gestion à une direction par contrat de performance afin de mieux poser les vrais jalons du redressement de l’EDG.

« Tout ceci pour vous dire que notre entreprise EDG est à la croisée des chemins. Pour réussir demain à devenir l’espoir de tout un pays, il faut désormais passer à la vitesse supérieure. Et cela passe forcément par une remise en question ainsi que par une capitalisation de bonnes pratiques de gouvernance dans le service public. Nous devons changer de paradigme. Qu’on soit au siège, ou dans une agence EDG ou sur le réseau pour un dépannage ou en clientèle, nous devons être conscient, soucieux et responsable de chaque acte que nous posons, pourra constituer une marque indélébile aux yeux de la clientèle.

La démarche qualité et la recherche de la compétitivité doivent être considérées, non pas comme des contraintes, mais comme des opportunités, des atouts pour s’affirmer, préserver et accroître nos recettes et notre part de marché dans le secteur et ainsi devenir un champion national à l’instar des autres pays. Enfin, l’innovation ajoutée à la quête de qualité et à la compétitivité pourront, in fine contribuer fortement et durablement à la création de richesses donc à plus d’emplois en vue d’accroître le bien-être des populations et donner espoir aux générations futures », a indiqué Laye Sékou Camara.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com