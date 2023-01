Déguerpissement à la cité des professeurs: "Je passe la nuit sous ce remorque avec mes enfants...", raconte une victime

CONAKRY-A Donka, de nombreux citoyens déguerpis le week-end dernier à la cité des professeurs et environs, passent la nuit à la belle étoile.

Selon le patrimoine bâti, ces personnes occupaient des taudis construits anarchiquement soit sur des domaines de l’Etat, ou sur des endroits non habilités pour être habités Tous les taudis ont été rasés sous l’œil impuissant des occupants aujourd’hui dépités.

Le long des rails, derrière l’Université Gamal Abdel Nasser, les déguerpis sont venus reprendre place. Certains passent la nuit à la belle-étoile, d'autres sous des remorques stationnées non loin des lieux déguerpis.

La plupart des personnes venues réoccuper ces lieux insalubres sont des Libériens et des Léonais. Il y a même des femmes nourrices, a-t-on constaté.

"Le vendredi dernier, les hommes du patrimoine bâti public sont venus nous demander de quitter cet endroit. Parce que selon eux, les lieux que nous occupons n'est pas un lieu d'habitation. Le lendemain samedi, ils sont venus casser tout.

Aujourd'hui, nous n’avons pas où aller. Ils ont démoli nos lieux d'habitation. Maintenant, c'est sous cette remorque que je passe la nuit avec mes trois enfants, la peur au ventre", explique Léontine Sissoko, une sierra-léonaise trouvée sur les lieux.

Les déguerpis se demandent où donner de la tête. Certains dénoncent une mesure brutale. « On aurait pu nous donner plus de temps pour nous installer ailleurs. Mais ils sont venus nous dire de quitter et aussitôt, ils ont commencé les démolitions. Ce n’est pas normal, l’Etat doit nous protéger », dénonce un autre sans abri.

A la cité des professeurs, il n’y a pas que les taudis construits naguère çà et là qui sont dans le viseur des services du patrimoine bâti public.

Même les vieux bâtiments qui se trouvent dans un état de vétusté très poussée pourraient être mis à terre. De nouveaux bâtiments seront reconstruits après leur démolition, selon les autorités.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com