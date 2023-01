Procès 28 septembre : Le juge Tounkara expulse un avocat de Dadis après un incident…

CONAKRY-Un des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara a été expulsé de la salle d’audience ce mardi 24 janvier 2023, par le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara.

Maitre Pépé Koulémou, un des avocats de la défense d’ancien président, à la barre depuis le 12 décembre dernier, a été sommé de vider la salle après un incident. L'avocat insisté sur une "maladresse" alors qu'il a été mis en garde d’Ibrahima Sory 2 Tounkara, président du tribunal criminel de Dixinn.

Tout est parti du mot « injurier » dont son client Dadis Camara aurait été victime de la part de la défense de Toumba Diakité, durant l’interrogatoire. Le président du tribunal qui suit les débats a réagi en déclarant que l’ex président n’a pas été injurié. Le juge a demandé à l’avocat de ne pas insister sur cette accusation qui n’est pas fondée, selon lui.

« Je ne sais pas votre définition de l’injure mais monsieur Dadis Camara n’a pas été injurié ici, dans cette salle. Posez des questions s’il vous plait maitre » a lancé le juge à l’endroit l’avocat.

L’homme en robe noir revient à la charge et persiste : « Je maintiens mes propos selon lesquels, le président Dadis a été injurié dans le cadre de ce procès. M. Camara, vous avez été injurié par mon confrère maitre Paul Yomba Kourouma » a insisté l’avocat devant le tribunal.

Le juge essayant de temporiser relance : « Maitre, pourquoi vous aimez insister sur les trucs ? On estime que vous êtes professionnels. Pourquoi vous insistez sur des termes surtout quand le tribunal vous dit d’arrêter ? Pourquoi vous aimez aller au-delà ? Ce n’est pas une discussion entre vous et le tribunal, vous le faites maintenant, le tribunal sera obligé de vous arrêter et demander de libérer la salle » a-t-il averti.

« C’est de votre droit de le faire » a sèchement répliqué l’avocat tout en insistant, « je soutiens la thèse selon laquelle l’avocat de monsieur Toumba Diakité vous a insulté, en ma présence ». Il n’en fallait pas ! Le président du tribunal l’a aussitôt ordonné de prendre ses clics et clacs pour vider la salle.

« Quittez cette salle, le tribunal vous demande de quitter cette salle » a martelé le juge sur un ton tranchant.

Après cet incident survenu aux environs de 13H 15, l’audience a été suspendue à la demande du barreau.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28