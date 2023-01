Lutte contre la piraterie des œuvres artistiques : le BGDA annonce une batterie de mesures (communiqué)

Le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur BGDA est un organisme professionnel de gestion collective, créé en tant qu'établissement Public à caractère administratif et placé sous la tutelle technique du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Sa mission est de promouvoir et d'assurer sur le territoire national et à l'étranger, la protection et la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux des auteurs et éditeurs d'œuvres littéraires et artistiques, des artistes interprètes ou exécutants ainsi que leurs ayants droits, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion ressortissants et domiciliés en République de Guinée. Par le présent communiqué le BGDA annonce qu'il entreprendra les mesures ci-après (voir le communiqué ci-dessous) :