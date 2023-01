Retour à l’ordre constitutionnel en Guinée : L’ambassadeur des Etats-Unis annonce un appui de taille…

LABE- Présent à Labé où il est arrivé ce lundi 23 janvier, l’ambassadeur des États-Unis en poste à Conakry a annoncé un appui de taille que son pays compte apporter à la Guinée pour soutenir le processus de retour à l’ordre constitutionnel. Troy Damian Fitrell annonce une enveloppe de 15 millions de dollars

« Nous avons un programme qui va commencer en février. C’est un programme de 15 millions de dollars Us pour soutenir les ONGs et les communautés locales dans leurs activités pour soutenir la transition, spécifiquement aussi soutenir le développement de la constitution et le fichier électoral. Nous soutenons le peuple de Guinée dans ce processus", a annoncé le diplomate de la première puissance mondiale.

Se réjouissant du démarrage des deux ans fixés comme délai de la transition, Troy Damian Fitrell a encouragé les parties à s’inscrire dans la dynamique du dialogue pour mener ce processus de manière apaisée.

« La transition de deux ans a commencé, je suis content qu’on a finalement pu démarrer le processus. Le dialogue est un point important, sur ce volet, nous avons beaucoup de travail. Les Etats-Unis veulent bien assister la Guinée dans ce processus. J’encourage tous les guinéens à participer à ce processus pour faire de cette transition une réussite », a-t-il lancé.

Le diplomate américain confie que qu’à chaque conversation avec les représentants du Gouvernement, il rappelle ses interlocuteurs que le respect des droits constitue une partie très importante de leur politique.

