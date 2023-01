Récupération des domaines de l’Etat : Le colonel Doumbouya annule un Décret de Lansana Conté

CONAKRY-Le colonel Mamadi Doumbouya a retoqué ce lundi 23 janvier 2023, un décret du Général Lansana Conté, pour cause d’irrégularités. Le décret annulé qui date du 18 février 1993 attribuait un domaine situé à Nongo, à un certain Elhadj Sidiki Bérété.

L’acte du colonel Mamadi Doumbouya, lu ce soir à la télévision nationale indique : « Est et demeure annulé pour cause d’irrégularités, le Décret D/93/030/PRG/SGG du 18 février 1993, portant transfert à Elhadj Sidiki Bérété, l’autorisation d’occuper le terrain formant la parcelle sise dans le lot 01 de Kaporo, commune de Ratoma, d’une contenance de 4789 mètres carrés.

Ledit terrain fait ainsi retour dans le portefeuille de l’Etat quitte et franc de toute dettes et charges ».

La récupération des domaines de l’Etat est une des actions phares engagées par le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) depuis son arrivée au Pouvoir. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la Refondation de l’Etat.

A suivre…

