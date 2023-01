Boffa-Transport de bauxite : BANKITRUCK fait un important don pour lutter contre le chômage

BOFFA-Les responsables de la société BANKITRUCK s’impliquent davantage dans l’appui aux communautés impactées par l’exploitation minière dans la préfecture de Boffa. C'est dans cette dynamique qu’ils ont fait un don d'outils de développement local en faveur des jeunes et des femmes des communes rurales de DOUPROU, KOLIA et BALANDOUGOU.

Il s'agit de motos, d’intrants agricoles, d’un groupe électrogène, d'une briqueterie moderne, d'un bureau équipé, de chargements de granite, de sable et de ciment. La remise de ces équipements et matériaux a eu lieu ce samedi, 21 janvier 2023.

Ce don qui s’inscrit dans le cadre de la mise de son projet dénommé « Programme d’Aide Communautaire », vise notamment à créer et accompagner des micro-entreprises et PME dans les zones impactées par l’exploitation minière. La première phase du projet fait suite à l’accord de transport de bauxite entre BANKITRUCK, le groupement ECOTRANS et la société minière SPIC-Guinea.

Mamadou Bah, PDG de Banki Truck, est revenu sur le bien-fondé de cette activité pour les populations de Boffa. « Cela fait quatre (4) mois depuis que BANKITRUCK a commencé ses activités de transport de bauxite dans la zone de Boffa. Etant une innovation panafricaine, étant conscients du taux de chômage des jeunes dans cette zone, nous avons décidé aujourd'hui de démarrer le "Programme d'Aide Communautaire" qui consiste à créer de l'emploi afin de lutter contre le chômage, la migration irrégulière et le grand banditisme. Donc, BANKITRUCK aujourd'hui va reverser une partie de son résultat lié aux transports de bauxite dans ce programme qui sera investi dans des activités génératrices de revenus en faveur des jeunes. Aujourd'hui, nous avons offert des motos qui permettront aux micros entreprises de faire le transport afin de pouvoir subvenir à leurs besoins, nous avons aussi offert une briqueterie moderne avec des intrants agricoles comme le sable, le granite, le ciment … qui peuvent leur permettre de fabriquer des briques et de les commercialiser dans la zone de Boffa ou n'importe quel endroit et aussi nous n'avons pas oublié les femmes de cette localité, vue qu’une grande partie de ces femmes est concentrée dans l'agriculture. Nous avons acheté des équipements agricoles, notamment des motopompes et d'autres équipements, mais aussi des intrants qui vont aider ces femmes à améliorer leur chaîne des valeurs », a indiqué monsieur BAH.

La remise officielle de ces équipements d'aide aux communautés impactées par l'exploitation minière à Boffa a réuni autorités morales, préfectorales, communales et communautaires. Au nom des bénéficiaires, Manka Soumah, président du comité de veille des zones impactées, s’est dit joyeux de recevoir ces équipements pour leur épanouissement. « Nous sommes comblés de joie par rapport à ce don. Aujourd'hui, nous sommes en train de diriger une communauté dans laquelle les sociétés-là se sont installées et que tout le monde ne peut être employé ; et quand avec les partenaires comme Banki Truck, nous offre ces outils-là, je pense qu'on est très satisfait. Cela va beaucoup changer dans notre vie quotidienne, puisque ce sont des microentreprises. Nous allons faire en sorte que les jeunes qui n'ont pas de travail dans les mines soient employés dans ces micros entreprises et dans quelques années ou bien dans quelques mois, ça peut nous permettre de créer beaucoup de changements pour les jeunes qui ne travaillent pas dans les mines ».

Même son de cloche au niveau des autorités communales de Boffa qui ont pris part à la cérémonie de remise. Fodé Laye Conté, premier vice maire de la commune urbaine de Boffa, a exprimé sa joie de vivre ces moments en faveur des communautés de sa municipalité.

« Une satisfaction totale. C'est pour encourager la jeunesse et nos populations à se développer, à s'émanciper, à produire et à vivre ensemble avec la communauté à la base. Donc, ça nous va droit au cœur et c'est sûr que nos jeunes vont se prendre en charge à partir de ce don », a-t-il souhaité

Le préfet de Boffa, le Colonel Mamadou Ciré Bah, a pour dit tout le bien qu’il pense de ce geste. « Pour ma courte mémoire, c'est la deuxième activité de ce genre que moi j'ai vécu depuis que je suis là, après les résultats des formations, de faire un don aux impactés directement pour leur permettre de s'affranchir d'un futur don. Donc, c'est non seulement un motif de satisfaction pour moi d'être là, mais c'est une motivation d'encourager les gens à se prendre en charge. C'est un bel exemple auquel j'invite tous les autres acteurs de la vie minière à suivre. C'est une première… »

La cérémonie de remise était placée sous le haut patronage du Kountigui de la Basse Guinée. Dans sa prise de parole, Elhadj Sékhouna Soumah, a remercié la société Banki Truck pour son geste avant d'inviter les bénéficiaires à l'utilisation judicieuse des équipements mis à leur disposition.

« Ce que je vais dire aux populations de Boffa, ces outils qu'on a envoyé pour vous, utilisez-les conformément au don qui vous est fait. Utilisez là où ça doit être utilisé. Ne faites pas de mamaya avec, travaillez avec. Ce qu'on a mis à la disposition des femmes, il faut bien les utiliser. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est dans ça que vous allez gagner. Donc, faites beaucoup attention quant à l'utilisation de ces outils. C'est pour votre bien être. Je remercie beaucoup la société Banki Truck qui est la première société de transport à faire un tel don en faveur la population locale. Il vous revient à vous, à partir de là, de veiller à leur utilisation pour le développement de Boffa », a renchéri le Kountigui de la Basse Côte.

A propos de BankiTruck

BANKITRUCK, filiale du groupe BANKI Technology, est une plateforme de location de camions et machines, et d’e-commerce d’agrégats.

Déployée en Guinée, au Mali et en Sierra Leone, la plateforme BankiTruck permet de louer des camions et machines pour le transport des minerais et des produits industriels, mais aussi d’acheter des agrégats (ciments, sable, granite…) pour les différents projets d’infrastructures.

A ce jour, plus de 3 000 camions et machines sont référencés sur la plateforme et 250 points de vente physique d’agrégats mis en place en Guinée, au Mali et en Sierra-Léone.