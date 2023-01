Labé: Vandalisée en 2007, la maison de l’ancien ministre Alpha Ousmane Diallo ‘’Kaporo-rails’’ à l'abandon...

LABE-Vandalisée lors des évènements de janvier-février 2007, la maison de l'ancien ministre de l'Habitat, sous le régime du feu Général Lansana Conté, Alpha Ousmane Diallo, est transformée en centre d'entraînement. Situé au quartier Koulidara, dans la périphérie de Labé, le domicile du ministre sert de lieu de rencontre pour des amateurs du Football, d'arts martiaux et même de réception de mariages.

Située dans le secteur M’Balbhé, cette maison de l'ancien ministre Alpha Ousmane Diallo appelé aussi l'homme de "Kapo-rail" était l'une des plus luxueuses résidences à Labé au début des années 2000. 16 ans après sa mise à sac par une foule en colère contre le régime de Lansana Conté, les lieux sont devenus méconnaissables. Un journaliste d’Africaguinee.com a effectué un tour. Reportage

Un centre de formation de football

Rencontré sur les lieux, Alpha Mamadou Diallo, amoureux du cuire rond utilise l'espace pour former des jeunes footballeurs.

« Depuis 2010 nous jouons au football ici, depuis lors je remercie Dieu et les enfants qui sont dans mon équipe. Nous faisons les entraînements sur la dalle ici pour cela nous remercions le propriétaire des lieux parce que s'il nous avait demandé de quitter on aurait déjà abandonné pour aller ailleurs. Avec ces enfants, nous avons commencé les entraînements depuis 2010, nous trouvons de l'intérêt dans ce jeu, parce que certains d'entre eux sont sélectionnés pour participer à d'autres compétitions au stade de Labé ou ailleurs. Je trouve de l'importance dans l'encadrement que je leur apporte. Les enfants aussi sont courageux, ils ne manquent pas aux séances de formation que je leur donne. Depuis que nous avons entamé les entraînements ici, personne n'est venu nous dire d'arrêter » précise l'entraîneur des jeunes.

Depuis la destruction de la résidence, aucune réhabilitation n'a été effectuée nous apprend-on, les murs du bâtiment en font foi d’ailleurs. Cependant, certains proches de l'ancien ministre visitent les lieux à des rares occasions mais n'empêchent personne d'accéder pour pratiquer le sport ou autre besoin.

A défaut d'avoir un autre terrain praticable dans le secteur, Mamadou Yaya Diallo s'y rend également tous les après-midi pour faire du sport.

« Nous jouons ici parce que on n'a pas où jouer car il n'y a pas un autre terrain dans le quartier sauf le grand terrain au Secteur Télidjé. En plus, on s'entraîne ici parce que nous n'avons pas un terrain ou aller, l'avantage que nous avons ici en saison pluvieuse il y a moins de problème, tandis que les parcelles des gens non mises en valeur ou les jeunes jouent sont inondées. Il y aura tellement de joueurs qui viennent ici en saison des pluies, parfois tu peux venir ici trouver 20 à 25 joueur, donc nous jouons 5/5. Nous sommes obligés parfois de faire 4 équipes, des fois même voire 5 et s'il y a trop de joueurs, nous jouons moins de temps pour permettre à tout le monde de jouer.

Une fois, un vieux est venu nous trouver nous disant que la maison de l'ex ministre l'appartient mais bon, il nous a juste dit que nous pouvons jouer tant que nous voulons, le moment où il aura besoin de la parcelle, il viendra nous informer, mais depuis qu'il est parti jusqu'à présent ça va », explique Mamadou Yaya Diallo.

Mamadou Benthé Barry est un footballeur. Il tire un grand avantage des entraînements qu'il effectue sur place avec ses amis sous l'œil vigilant de leur coach.

« Le coach nous donne un bon encadrement ici. Quand tu regardes au début lorsqu'il venait d'arriver ici et cette année 2023, nous remercions Dieu. Quand je venais en cette période, je ne pouvais même pas arrêter un ballon. Bien sûr il y a des espaces aménagés pour jouer au foot mais nous faisons les entraînements ici, avec notre coach depuis qu'il est venu et nous a demandé d'accepter qu'il nous encadre » témoigne cet autre footballeur.

Au-delà du foot, une case en dur, décoiffée se trouvant dans l'enceinte de la cour de ce lieu abandonné sert à certains jeunes d'apprendre le karaté avec un détenteur de la ceinture noire. Il indique avoir appris à beaucoup de jeunes cette autre discipline sportive.

« Avant, j'étais à N'Zérékoré, j'ai fait trois ans là-bas, je suis parti au Libéria j'ai eu la ceinture noire. Je cumule cette activité avec la maçonnerie, j'ai fait un temps ici, après suis parti à Conakry avant de revenir. A notre début il y avait beaucoup d'apprenants près de 15 personnes, un mois après beaucoup ont démissionné, le Kung Fu est dur et il faut du courage. En ce moment c'est quatre personnes qui viennent. Nous sommes là chaque jour pour des exercices comme l'endroit est propre, personne n'est venu nous dire qu'on ne joue pas ici. Vous savez c'est un bâtiment abandonné depuis la casse qui a eu lieu, donc nous profitons en attendant", confie maitre George Yaradouno.

A l'image de plusieurs maisons inhabitées ou abandonnées, la résidence de l'ancien ministre est considérée par certains habitants du secteur comme une zone de non droit. Un endroit assimilé aux consommations de stupéfiants et de refuge des hors de la loi. Toutefois à notre passage sur les lieux aucune présence douteuse n'y était. Hormis le football, d'autres y font un lieu de réception de leurs cérémonies de mariage.

