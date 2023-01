Bah Ousmane tranche : "Nous n'allons pas alimenter la rue pour accéder au pouvoir…"

CONAKRY-Est-ce là un signe de divorce annoncé avec le parti d'Alpha Condé ? Tout porte à le croire. Alors que le Rpg Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir), n’exclut pas de nouvelles manifestations, l'Union pour le progrès et renouveau (UPR), dirigé par Bah Ousmane a affiché sa volonté d'aller au dialogue et non d’investir la rue.

Le plus vieil allié d’Alpha Condé affirme que le dialogue est une arme redoutable pour parti politique voulant accéder au Pouvoir. L’ancien ministre soutient qu’il va s’inscrire dans une dynamique de pérennisation des acquis démocratiques en Guinée et de l’Etat de Droit.

« Aujourd'hui encore plus qu'hier, nous nous inscrivons dans cette dynamique. Et c'est pourquoi, l'UPR à travers toutes ses personnalités, va contribuer à la consolidation de la démocratie, de l'unité nationale. Nous avons été un parti politique qui a toujours été et qui le sera toujours à la recherche du consensus national au prix des intérêts nationaux de ce pays.

Notre parti a inscrit dans sa dynamique, que la recherche du pouvoir se fera toujours par les urnes, par la démocratie instaurée dans notre pays. Notre parti va sans cesse œuvrer pour le dialogue entre les forces vives. Pour nous, le dialogue est une arme, un outil pour tout parti politique qui veut accéder au pouvoir. Nous n'allons pas alimenter la rue pour accéder au pouvoir », a lancé Bah Ousmane, à l'endroit des partisans de son parti l'UPR.

« J'en appelle aux militants, militantes et responsables de notre parti à s'inscrire dans cette dynamique pour œuvrer à l'atteinte de nos objectifs, à la mise en œuvre de notre projet de société...», a-t-il poursuivi.

Retour d'Alpha Condé, ses relations avec le parti jaune « RPg arc en ciel »

Après avoir livré sa version sur le dialogue inter-guinéen, Bah Ousmane a été interrogé par un groupe de journalistes sur la situation d'Alpha Condé, vivant en Istanbul il y a plusieurs mois, ainsi que ses relations avec le Rpg Arc-en-ciel.

Sur le retour d'Alpha Condé, le président de l'UPR a laissé entendre ceci : «Je pense qu'Alpha Condé a besoin encore de se faire soigner. Une fois qu'il va recouvrir sa santé, il rentrera...», a-t-il dit, sans rajouter d'autres commentaires.

A propos de ses relations avec le RPG arc en ciel, Bah Ousmane a rassuré qu'il est membre de la coalition du Rpg Arc-en-ciel certes, mais il pourrait quitter le navire au moment opportun.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com