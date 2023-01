Rentrée de la JCI : Thierno Mamadou Bah s’engage à accompagner la nouvelle équipe dirigeante

CONAKRY-La Jeune Chambre Internationale Guinée a procédé, ce samedi 21 janvier 2023, à la rentrée solennelle de la nouvelle équipe dirigeante. L’évènement a été présidé par le premier ministre Dr Bernard Goumou. Choisi comme parrain du mandat 2023, le conseiller personnel du président de la transition, Thierno Mamadou Bah, s'est engagé à accompagner la nouvelle équipe dirigeante dans l’accomplissement de ses actions.

Cette rentrée marque la prise officielle de fonction du président entrant, élu lors de la convention annuelle 2022. A cette occasion, Mamadouba Maciré Touré a passé le témoin à son successeur Alseny Bangoura. La cérémonie a connu la présence d’importantes personnalités parmi lesquelles on notait la présence de Monsieur Hassimiou Souaré, Directeur Général Adjoint de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi AGUIPE, le directeur général de l’OGP, le directeur national du FODAC Malick Kébé pour ne citer que ceux-là.

Après le traditionnel message du président sortant, son successeur à la tête de la Jeune Chambre Internationale Guinée, dans son discours a rappelé que la JCI est une organisation qui a été fondée depuis 1993. Selon lui, c’est une école de leadership, de citoyenneté, d’entrepreneuriat…bref un laboratoire qui forme les leaders de demain. Elle prépare les jeunes à affronter ce monde en perpétuelle mutation, a-t-il précisé.

Pour atteindre les objectifs auxquels l’équipe s’est assignée dans le plan d’action 2023, quatre principes directeurs alignés au plan stratégique 2023/2027 ont été développés, à savoir : Inspirer, Transformer, Engager et pérenniser. « Nous plaçons ce mandat 2023 sous le thème : le leadership au cœur de nos actions citoyennes et entreprenantes avec le slogan ‘’continuons d’inspirer’’, a-t-il précisé.

Poursuivant son allocution, il a remercié très chaleureusement le parrain du mandat 2023 en la personne de M. Thierno Mamadou Bah, conseiller personnel du président de la transition qui a accepté de soutenir ‘’leurs actions tout au long de ce mandat’’. « A tous les membres de la JCI, nous devons tous être déterminés pour l’atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés », a lancé Alseny Bangoura.

Dans son discours, le parrain de cette mandature, Thierno Mamadou Bah a déclaré que la République de Guinée a plus que jamais besoin de jeunes leaders et de citoyens engagés et actifs.

« L’engagement de la JCI à œuvrer pour un monde meilleur où les jeunes prennent le lead est la plus grande motivation qui me pousse à agir auprès d'elle », a déclaré le conseiller personnel du président de la transition.

Le patriotisme, l'engagement, la rigueur, la discipline, la proactivité, l'action citoyenne et l'excellence constituent des valeurs clés qui guident les actions du Président de la Transition Colonel Mamadi Doumbouya, a-t-il ajouté, précisant que la Jeune Chambre prône les mêmes valeurs.

Ceci est d'autant plus important qu'aucune nation ne peut se développer sans l'implication effective et l'engagement constant de sa jeunesse et de tous les talents qui la composent, dira le conseiller personnel du président de la transition.

« Pour engager les grands chantiers de la refondation prônée par le CNRD, le Chef de l'Etat, Colonel Mamadi Doumbouya a misé sur une jeunesse engagée, consciente et responsable. Aujourd'hui, chaque Guinéen est capable de dresser le bilan à mi-parcours de la Transition. Cette Transition qui, dans sa dynamique, est en train de changer radicalement et positivement le destin d'un peuple longtemps laissé pour compte. Les résultats sont visibles et les perspectives pour l'année 2023 augurent, sans doute, des lendemains heureux pour le peuple de Guinée », a affirmé Thierno Mamadou Bah.

Après avoir souhaité une excellente rentrée solennelle aux nouveaux dirigeants de la JCI, le conseiller personnel du président de la transition, a annoncé qu’il va soutenir l’équipe dirigeante dans ses actions et projets.

« Aussi, voudrai-je m'engager à soutenir cette équipe afin que les projets inscrits dans l'agenda 2023 de la Jeune Chambre Internationale-Guinée soient réalisés avec succès. J'invite chaque Guinéenne et chaque Guinéen à agir de la meilleure manière possible afin que les générations futures soient fières de nous » a conclu Thierno Mamadou Bah.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28