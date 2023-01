Alpha Condé irrité contre Kassory et Diané ? Le RPG arc-en-ciel précise…

CONAKRY- L’ancien président Alpha Condé est-il en froid avec son ex-premier ministre, Kassory Fofana et Dr Mohamed Diané son ex ministre de la Défense, en détention depuis le 06 avril 2022?

Ce samedi 21 janvier 2023, le RPG arc-en-ciel a apporté des précisions sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique dans la cité. Selon Lansana Komara, secrétaire permanent du parti, cette rumeur est fausse. Ce haut responsable de l’ancien parti au pouvoir indique ces informations sont distillées pour créer la zizanie entre les cadres du parti, déjà fragilisé.

"C’est clair que le RPG-AEC a reçu un coup dur, mais qu’à cela ne tienne, le parti est debout. Vous avez entendu assez de rumeurs, de bruits dans la presse soi-disant qu’il y a des malentendus au sommet du parti. Tout ce qu’on peut vous dire, c’est que ce ne sont que des pensées des journalistes, ce n’est pas la pensée du père fondateur du RPG-Arc-en-ciel", a soutenu M. Komara.

Il indique que Alpha Condé, le père fondateur du RPG, s’est toujours battu pour l’unité, la paix et a tendu la main pour toujours rassembler. « D’où le nom de notre parti Rassemblement du Peuple de Guinée. Les gens passent par tous les moyens pour nous mettre dos à dos, pour mettre le professeur Alpha Condé dos à dos avec le président du conseil exécutif provisoire (Kassory Fofana). Ce qui est faux. Je répète encore que c’est faux, c’est archi faux. Le professeur Alpha Condé n’ira jamais dans le sens de laisser les gens en prison et parler de cette façon dans leur dos. Ce n’est pas possible », a-t-il martelé, ajoutant que la diversion ne passera pas.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com