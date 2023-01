Rapprochement Alpha-Cellou, un risque pour la junte? Dr Faya prévient…

CONAKRY-Le rapprochement entre le président déchu Alpha Condé et son ancien principal opposant Cellou Dalein Diallo comporte-t-il des risques pour Mamadi Doumbouya et son régime ? Dr Faya Milimono a donné sa lecture dans cet entretien accordé à Africaguinee.com.

AFRICAGUINEE.COM : Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, jadis opposés, se parlent fréquemment selon Jeune Afrique. Comment analysez-vous ce rapprochement ?

DR FAYA MILIMOUNO : Je considère d'abord que ce sont deux frères qui sont opposés sur le plan des idées. Ils ont été des acteurs majeurs de notre pays pendant les onze (11) dernières années qui ont très éprouvantes pour le peuple de Guinée. Il y a eu beaucoup de morts qui ont été enregistrés et beaucoup de divisions. Aujourd'hui encore, nous continuons à vivre cette division au sein de la classe politique, au sein de la société civile et même au niveau de nos coordinations. Donc, aucun pan de la société n'a échappé à cette division entre les guinéens. On est en train de recoller les morceaux. Alors, si les deux se rapprochent, le souhait qu'on puisse faire ce que ce rapprochement soit pour le bien des guinéens. C’est aussi une occasion pour les guinéens de faire une auto critique sur ce qui s'est passé pendant les onze dernières années pour tirer leur propre conclusion.

L'autre compréhension qu'on peut avoir de ce rapprochement, ce que ces deux acteurs politiques, en 2008 lorsque le CNDD est arrivé au pouvoir, ils ont été proches, parce qu'eux tous cherchaient le pouvoir. C'est encore aujourd'hui dans la même situation qu'ils se trouvent alors que l'un a été évincé du pouvoir. Il cherche à revenir et l'autre est à la conquête du pouvoir. Donc, ils considèrent qu'en se donnant la main, ils peuvent y arriver. C'est de bonne guerre. Mais, souhaitons que ce rapprochement-là ait un effet bénéfique pour le peuple de Guinée. Parce que ça n'a pas toujours été le cas par le passé et dans l'histoire.

Selon vous ce rapprochement comporte-t-il des risques pour la transition et le président Doumbouya ?

Je dirais oui et non. Non si c’est dans le sens de faire leur propre mea-culpa en essayant de tirer les leçons du passé et d'éviter à la Guinée les situations qu'on a connu par le passé. Partant de cette hypothèse, je crois que ça ne sera pas une menace. Donc, ça n'aura pas de risque, ni pour la transition ni pour le président Doumbouya.

Mais si aucune leçon n'est tirée par rapport aux faits passés, alors on peut dire « OUI », il y a un risque parce que le rapprochement entre les deux hommes n'a pas toujours produit de bons lendemains pour le peuple de Guinée. On se rappelle qu’au temps du CNDD, ça nous a conduit à des drames terribles. Aujourd’hui encore, le procès que nous sommes en train de suivre quotidiennement nous montre les grands défis que le peuple de Guinée, a à relever par rapport à tous les maux qui ont été causés à notre pays.

Durant les onze ans de pouvoir d'Alpha Condé, moi j'étais dans l'opposition avec Cellou Dalein Diallo, mais chaque fois qu’il y a eu des rapprochements entre les deux, nous avons eu des déceptions. On se rappelle de l'accord après les élections locales. Moi j'ai payé le prix le plus cher pour mon parti et pour moi personnellement. Il y a eu également des moments où les besoins se sont rapprochés. On se rappelle du dialogue que j'avais boudé personnellement. A l’époque, j’avais dit que les accords allaient donner libre cours à la balkanisation de notre pays en permettant la nomination des chefs de quartiers et des présidents de districts par des politiques. Nous l'avons dénoncé en ce moment, nous continuons encore à le dénoncer aujourd'hui, parce que simplement ce n'était pas un accord à l'avantage de notre pays. Ce rapprochement n'a pas eu un bon lendemain pour notre pays.

Et c'est d'ailleurs ce qui explique que les élections locales du 04 février 2018, on n’a pu les terminer jusqu'au 05 septembre 2021, date à laquelle l'armée a pris le pouvoir. Donc, par le passé et sur des faits objectifs on peut dire que le rapprochement entre Alpha Condé et Cellou Dalein n'ont pas toujours conduit à un bon lendemain pour le peuple de Guinée.

Quel message avez-vous à lancer aux différents acteurs politiques de la Guinée pour la réussite de cette transition ?

Je rappelle que dans notre histoire et pour ne pas parler que de la transition de 2008, nous avons vu le tourbillon qu'on a créé. Nous avons amené un échec à chaque fois qu’on a voulu coûte que coûte que les élections aient lieu tout de suite, surtout l’élection présidentielle. Et chacun avait espéré qu'une fois que l’élection présidentielle est organisée, on obtiendra un nouveau président qui ferait les choses comme la majorité des guinéens l'aurait souhaité. Ça n'a pas été le cas.

Nous sommes allés de drame en drame, d'échec en échec, nous sommes allés de conflits en conflits jusqu'à l'arrivée des militaires le 05 septembre 2021. Alors, ça c'est quelque chose à ne pas répéter. Je crois que la junte que nous avons devant nous, contrairement à celle de 2008 que les politiques avaient accusés d'avoir les intentions de confisquer le pouvoir, n’a pas cette idée.

Je crois qu'à toutes les occasions où le président Doumbouya s'est exprimé, il a rappelé son engagement premier : Que lui et ses collègues du CNRD ainsi que les membres du gouvernement aucun d'eux ne sera candidat aux élections prochaines. Alors, ce qui reste à faire ce que chacun sincèrement vienne autour de la table pour que nous parlions de l'avenir de notre pays. On a déjà quelques divergences majeures. Nous devons tous nous mettre ensemble pour la réussite de cette transition. Donc, travaillons tous pour que la période transitoire se déroule de façon apaisée et que le chronogramme tel qu'il a été conçu puisse se dérouler pour que les élections puissent se passer dans de très bonnes conditions pour éviter une instabilité dans notre pays.

Entretien réalisé par Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com