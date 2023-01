Mamadi Doumbouya appelle à la vigilance : "Certains parmi nous ne souhaitent pas la réussite de la transition…"

CONAKRY-Ce jeudi 19 janvier 2023 lors du conseil des Ministres, le Président de la Transition a indiqué que les changements insufflés pour la réussite de la transition ne sont pas du goût de certains, y compris dans les rangs du Gouvernement.

« Tous ces changements ne sont pas forcément du goût de certains qui ne souhaiteraient pas voir la Transition réussir. Malheureusement, ces personnes sont parmi nous, avec nous et parfois à côté de nous, elles peuvent être des collaborateurs, des amis, la famille ou de simples connaissances », a-t-il déploré, mentionne le compte rendu du Conseil des Ministres.

Mamadi Doumbouya invite les membres du Gouvernement à la vigilance et à ne pas céder aux sentiments, à la région, à la religion, à l'ethnie ou quelques autres motifs que ce soient.

« Restez dans l’esprit de serviabilité du pays. Servir le pays au plus haut niveau n’est pas une chance qui est donnée à tous », a-t-il indiqué, exhortant les membres du Gouvernement à la concentration et à plus de résistance sur leurs missions respectives.

A suivre…

Africaguinee.com