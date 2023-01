Procédures judiciaires contre Alpha Condé : L’avocat de l’ancien Président se confie à Africaguinee.com…

CONAKRY-Empêtré dans plusieurs affaires pénales, Alpha Condé a choisi un avocat de renom qu’il connait bien, pour assurer sa défense. Il s’agit de l’ancien Bâtonnier de Paris, maître Pierre-Olivier Sur. Les deux se connaissent bien. Maître Pierre-Olivier Sur avait déjà défendu Alpha Condé lorsqu’il fut arrêté par le régime du Général Lansana Conté. Africaguinee.com l’a interrogé ce vendredi 20 janvier 2023.

« J’ai été son avocat lorsqu’il était en prison du fait de son prédécesseur Lansana Conté. Je n’ai plus été son avocat, ni l’avocat de la Guinée pendant le temps de sa présidence de la République. Je n’ai eu avec lui (pendant cette période) que des relations ponctuelles et amicales quand il passait à Paris. Mais maintenant qu’il est poursuivi au pénal, par ses successeurs (CNRD, junte au pouvoir en Guinée, ndlr) à qui je dénie toute légitimité démocratique et juridique, je suis à nouveau son avocat », a confié Maître Pierre-Olivier Sur.

Désormais visé par un mandat d’arrêt international, Alpha Condé séjourne depuis mai 2022 à Istanbul (Turquie). Officiellement, il s'agit d'un séjour médical, mais qui s’apparente désormais à un exil.

En Guinée, la justice est à ses trousses. Elle a ouvert deux enquêtes pénales contre lui. D’abord pour des crimes commis en marge du référendum constitutionnel de 2020 ensuite pour corruption à grande échelle. Son avocat promet d’organiser sa défense.

« Nous organiserons la défense, mais il faut d’abord que j’ai accès aux dossiers. Ce n’est pas le cas pour l’instant. Dans une procédure équitable, il faut que la défense ait accès aux dossiers. Mais tant que je n’y ai accès, pour moi il n’y a pas de procédure », a précisé maître Sur.

A la question de savoir s’il a fait une « demande » pour avoir accès aux dossiers, l’ancien bâtonnier du Barreau de Paris nuance.

« Dès que nous aurons la possibilité nous en ferons la demande. Mais à ce stade, on ne sait même pas il est accusé de quoi. Il n’y a que la presse qui véhicule ça. Or, la presse n’est pas un véhicule d’une procédure pénale. Pour l’instant, je me tiens prêt et bien entendu s’il le faut, j’agirai », a martelé maître Pierre-Olivier Sur.

Dossier à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112