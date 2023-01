Guinée : Tenue à Conakry de la troisième session du comité de pilotage et de coordination du PRePEF

CONAKRY-Le Comité de Pilotage et de Coordination (CPC) du PRePEF (Projet de Résultats aux Préscolaires et à l'Enseignement Fondamental) a tenu ce vendredi 20 janvier 2023, sa troisième session.

Présidée par le Secrétaire Général du ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A), cette session a réuni les membres statutaires du CPC, composés de représentants du MEPU-A, des Ministères de l'Economie et des Finances, Plan et Coopération Internationale, Budget, Fonction Publique, Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Le programme décennal ProDEG 2020-2029 pour le secteur de l'éducation et de la formation est une initiative du gouvernement guinéen. Pour atteindre ses objectifs, le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation avec l'appui de la Banque Mondiale à travers l'IDA, a mis en place le Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l'Enseignement Fondamental (PRePEF). D’une durée de 4 ans (2020-2024), le PRePF est financé à hauteur de 50 millions de dollars US.

Ce fonds sera décaissable suivant 2 modes, à savoir : un premier mode (approche projet) pour 40 millions Us, soit 80% du Don et un second, basé selon l'approche d'atteinte des Indicateurs et Résultats Liés au Décaissement (ILD) (10 millions de dollars US: soit 20%).

L'objectif du développement du PREPEF est d'améliorer l'accès, la qualité du préscolaire et de l'enseignement fondamental. Il vise aussi à renforcer les capacités de gestion du système éducatif pour de meilleurs résultats. Les activités du projet couvrent tout le territoire national et sont structurées en quatre composantes que sont :

L’amélioration de l'accès et l’équité avec un accent sur le préscolaire

La qualification du préscolaire et de l'enseignement fondamental,

Le renforcer la capacité du secteur éducatif,

L’Appui des activités essentielles pour la mise en œuvre, le Suivi et l'évaluation et la gestion du projet.

Pour le suivi de la mise en œuvre du projet, un comité de pilotage et de coordination, présidé par le Ministre de l'Enseignement Préuniversitaire et de l'Alphabétisation (MEPU-A) a été mise en place par arrêté le 11 janvier 2021. Ses principales missions sont entre autres :

S'assurer de l'adéquation entre approche sectorielle et les objectifs et stratégies de développement du PRePEF,

S’assurer de la cohérence du plan d'action annuel budgétisé tout en veillant à sa conformité avec les objectifs de développement du ProDEG,

Faire le suivi de la mise en œuvre du PRePEF et proposer des mesures correctrices (…).

Ce comité qui est aujourd’hui à sa troisième session a pour objectif de suivre l’état d’avancement des programmes annuels et l’exécution financière des fonds alloués, examiner également les difficultés qui entravent l’exécution du projet et faire projet des solutions adéquates, valider les programmes annuels budgétisés, vérifier que la mise en œuvre est conforme à l’objectif porté par le projet, vérifier que le plan de travail annuel vise à atteindre les objectifs fixés par le projet.

« Un des indicateurs liés à l’atteinte du résultat, c’est lui de l’arrêté conjoint autorisant le recrutement déconcentré des enseignants. Ce résultat donne 500 000 dollars américains au gouvernement. Tout le process est déjà fait et le paiement est en cours. C’est donc un résultat atteint. L’autre résultat atteint, c’est le recrutement des enseignants qui a été effectué cette année avec plus 18 000 enseignants contractuels. Cela aussi va donner un montant de 500 000 dollars américains », a déclaré monsieur Abdoulaye Kaba, le coordinateur du projet.

Poursuivant, il a ajouté que du point de vue de mise en œuvre, le montant décaissé au 31 décembre 2022 pour le projet est de 7 000 000 de dollars américains, soit un taux de décaissement de 15,13%. L’objectif majeur pour le projet est de pouvoir décaisser 80% du montant. Pour ce faire, plusieurs activités sont projetées. Parmi elles, il y a la construction de 1000 salles de classe.

« Le projet qui est déjà préparé, sera lancé au plus tard au mois de mars 2023. Il va absorber 26 millions de dollars, soit 52% du taux de décaissement. Nous espérons que toutes les constructions seront finies d’ici le mois de juillet 2023. Une autre convention qui a été signée par l’UNESCO va absorber 500 000 dollars, ce qui avance le taux décaissement à un niveau acceptable pour 2023. Nous avons aussi l’acquisition de 19 620 tablettes et 4 000 chargeurs pour le ministère au compte des enseignants 2023 », a ajouté M. KABA.

Au nom du ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, le secrétaire général Julien Bongono a remercié la banque mondiale pour l’appui mais aussi pour les efforts qu’elle ne cesse de fournir pour la mise en œuvre de ce projet ainsi que pour tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée pour leur contribution à l’amélioration de notre système éducatif.

« Il est à rappeler que le MEPU-A a initié le projet PRePEF dans le but de répondre à de nombreuses insuffisances dont le faible taux de préscolarisation constaté en Guinée et particulièrement en milieu rural. Il y a aussi le faible résultat au niveau l’enseignement fondamental et la non-utilisation des technologies numériques dans le cadre de l’enseignement en Guinée. A cela s’ajoute le manque d’une base de données fiables pour aider à la prise de décision. C’est en raison de toutes ces insuffisances que le projet PREPeF a été initié », a indiqué le secrétaire général.

Toutefois dira-t-il, les autorités sont confiantes. « Nous sommes confiants qu’une exécution efficace de ce projet contribuera durablement au processus de changement prôné par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Je voudrais donc vous exhorter à examiner avec beaucoup d’objectivité les documents qui vous seront soumis par le projet avant de procéder à leur approbation » a lancé monsieur Julien Bongono.

