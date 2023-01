Lansana Diawara : "La Guinée sous le CNRD, le changement est palpable partout…"

CONAKRY-A l’occasion de l’an un de sa nomination à la tête du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), Lansana Diawara a rendu un vibrant hommage au colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Africaguinee.com vous propose ci-dessous son message.

19 janvier 2022 – 19 janvier 2023, voici une année depuis que j’ai bénéficié de la confiance du Président de la transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Forces Armées Guinéennes.

En me portant à la tête du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, m’a investi d’une mission primordiale dans le programme de refondation de notre cher pays.

Désormais à la tête du FDSI, service humanitaire de l’Etat par excellence et issu de la fusion de deux directions ( le Fonds de Développement Social et de la Solidarité FDSS et le Fonds National d’Indigence FNI), je me suis attelé avec mon équipe à la tâche nuit et jour. Je me suis investi corps et âme afin de mériter cette confiance.

Une année de travail au service des indigents, durant laquelle des personnes ont été soutenues et réconfortées à travers des reformes entreprises dans le cadre de la couverture sociale amorcée par le Gouvernement sous la houlette de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Bernard GOUMOU.

Avant de parler de nos accomplissements, j’estime nécessaire de rendre un hommage mérité au CNRD et à son leader charismatique, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

En effet depuis le 5 septembre 2021, les guinéens dans leur ensemble sont témoins des efforts consentis afin d’améliorer la gouvernance de notre pays. Ces efforts utiles qui portent fruit aujourd’hui sont loués par tous les guinéens sans exception.

La Guinée sous le CNRD c’est un pays débarrassé de la corruption, des détournements avec des dirigeants au service du peuple.

Le changement est palpable dans tous les domaines: construction des infrastructures de base, fonctionnement des institutions, toutes ces réformes qui contribuent à l’avenir et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Par ailleurs, conformément à la feuille de route qui m’a été assignée par le Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables sous l’égide de Madame Aicha Nanette CONTE, plusieurs réformes dont les résultats sont visibles aujourd’hui ont été engagées.

Parmi ceux-ci, nous pouvons citer quelques-uns :

-- la redynamisation du Registre Social Unifié (RSU ) qui, à date, couvre totalement toute l’étendue du territoire national au grand bonheur des personnes ciblées;

-- la mise en œuvre d’un process et la signature d’une convention de partenariat avec les structures sanitaires du pays pour la facilitation des prises en charge des indigents;

-- la mise en place de KPIs afin de mesurer l’impact des différentes politiques initiées par le FDSI;

-- la mise en place d’une gestion administrative et budgétaire rigoureuse qui s’inspirent de la Gestion Axée sur les Résultats ( GAR) afin d’atteindre les résultats escomptés.

Tous ces accomplissements ont été rendus possibles par le soutien et l’accompagnement politique du Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, qui ne ménage aucun effort pour la protection sociale et l’assistance sociale des personnes vulnérables .

Grâce à l’accompagnement du chef de l’État et du Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, plusieurs citoyens en situation d’extrême pauvreté ont bénéficié de prises en charge socio-sanitaires, une grande première, après les enquêtes d’éligibilité de nos assistants sociaux à travers tout le pays.

La Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), soucieuse de la réussite de la refondation dans son volet social, continuera à travailler d’arrache-pied pour le bien-être du peuple en s’appuyant sur les valeurs d’équité et de solidarité nationale.

C’est le moment de réitérer mes remerciements au Chef de l’Etat, Colonel Mamadi DOUMBOUYA pour sa confiance et son soutien indéfectible dans ce vaste chantier humanitaire qui constitue un levier important de développement de notre pays.

J’adresse mes chaleureux remerciements à tous mes collaborateurs et l’ensemble du personnel du FDSI pour leur soutien dans cette aventure exaltante.

Que les guinéens les plus vulnérables restent rassurés que nos efforts pour leur protection sociale et leur épanouissement n’auront de cesse jusqu’à ce que chaque guinéen puisse vivre décemment, dignement et indépendamment de sa condition sociale .

A l’aurore de cette nouvelle année 2023, l’équipe du Fonds de Développement Social et de l’Indigence reste aujourd’hui plus que jamais engagée pour poursuivre cette œuvre humanitaire afin de qualifier davantage toutes les réformes initiées en 2022 dans le cadre de la couverture sociale et du développement social de l’ensemble du pays.

Que Dieu bénisse la Guinée.

Je vous remercie !