Guinée : Le ministère de l’Enseignement Supérieur déploie une plateforme digitale pour faciliter la gestion des Enseignants-Chercheurs

CONAKRY-Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRI) s’est doté d’une Plateforme de Gestion des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs, en abrégé PLAGECC. Le développement de cet outil digital s’inscrit dans le cadre de la poursuite des réformes engagées par les autorités dudit ministère afin de faciliter la gestion du personnel enseignant dans les institutions d’enseignement supérieur du pays.

Cette plateforme sécurisée permettra non seulement d'assurer une meilleure gestion des enseignants-chercheurs et chercheurs mais aussi de dématérialiser le processus de candidature pour la formation des formateurs et chercheurs. La plateforme servira également à faciliter le recrutement des détenteurs de PhD désirant faire carrière dans d’autres sous- secteurs. Le Service Modernisation des Systèmes d'Information à travers son pôle technique, a été mis à contribution pour développer la Plateforme de Gestion des Enseignants-chercheurs et Chercheurs (PlaGECC).

« L'objectif général est de mettre en place une base de données crédible afin de fournir des statistiques fiables en temps réel des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs des IES, IRS et CDI, et d’offrir aux utilisateurs un outil sécurisé de gestion des informations des enseignants-chercheurs et chercheurs, identifier les spécialités des enseignants-chercheurs et chercheurs par IES, IRS et CDI, faire la situation globale de tous les enseignants-chercheurs et chercheurs de l'Enseignement Supérieur en tenant compte des diplômes, des grades académiques et de l'institution; Déterminer le besoin en formation dans les IES », a déclaré Docteure Diaka Sidibé ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation.

Résultats attendus

Le déploiement de cet outil de gestion des informations des enseignants-chercheurs et chercheurs offert aux utilisateurs relevant du MESRSI devra permettre à terme d’obtenir des statistiques fiables fournies en temps réel sur le personnel et à l'évolution des diplômes du personnel. L’autre résultat attendu concerne l’identification des enseignants-chercheurs et chercheurs par IES en fonction des spécialités tout en tenant compte des diplômes, des grades académiques. Il est aussi attendu la maitrise et la détermination des besoins de formation dans les IES ainsi que le processus de candidature pour la formation des formateurs.

Prenant la parole à cette occasion, Docteur Faya Pascal Iffono, au nom de tous les recteurs des universités de Guinée a salué la création de cette plateforme. "Nous sommes très fiers de la nouvelle réforme que madame la ministre docteure Diaka Sidibé sous la houlette de monsieur le président de la transition le colonel Mamady Doumbouya est en train de faire. Cette plateforme est venue au point nommé. Nous sommes en train de connaître un changement notoire au sein de ce ministère. Une fois encore nous disons merci à madame la ministre pour cette innovation et grand merci à tous les travailleurs au niveau du département", a-t-il lancé.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com