Guinée : La banque UBA lance la troisième édition du Concours National de Dissertation…

CONAKRY- La Banque UBA « United Bank for Africa » a officiellement lancé ce jeudi 19 janvier 2023, la troisième édition du Concours National de Dissertation (CND). Ce concours qui se déroulera sur un mois est une compétition littéraire lancée par la Fondation UBA. Il vise à promouvoir la culture de la lecture, de la dissertation et à rehausser le niveau des élèves au niveau collège et lycée en République de Guinée.

A travers ce concours, les douze (12) finalistes retenus recevront chacun un ordinateur portable alors que les trois (3) lauréats sélectionnés lors de la grande finale recevront chacun une bourse d’étude d’une valeur de 10 millions Gnf.

Du 19 janvier au 20 février 2023, les élèves des différents établissements d’enseignement secondaire (collège et lycée) compétiront autour du sujet ‘’L’année dernière, les résultats des différents examens nationaux ont été catastrophiques avec un faible taux de réussite. Quel constat faites-vous de cette situation ? En tant qu’élève, quelles solutions proposez-vous pour améliorer le niveau des élèves guinéens ?’’.

Ce sujet est accessible sur le site web de la Banque UBA www.ubaguinea.com et sur les canaux numériques officiels de UBA Guinée (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram). Pour candidater, les élèves doivent donc aller sur ce site web de UBA Guinée pour découvrir le sujet de dissertation ensuite déposer leur copie traitée à l’agence UBA la plus proche ou par mail à l’adresse: cfcguineateam@ubagroup.com ou encore sur le site web www.ubaguinea.com. Les copies traitées doivent être déposées (dans une enveloppe fermée si le dépôt se fait dans une agence de UBA) avec le nom et l’adresse de l’élève, son numéro de téléphone et le nom de l’école.

Selon le Directeur Général de UBA Guinée, cette initiative fait partie de la responsabilité sociétale de son entreprise. Son objectif vise à aider à rehausser le niveau des élèves guinéens. Une manière pour UBA de soutenir l’éducation guinéenne.

« UBA Group à travers sa Fondation a mis en place ce concours de dissertation afin de promouvoir la culture de la lecture et inciter les élèves à la lecture, à la créativité, à avoir le goût de l’éducation. Je souhaite bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats », a expliqué Antoine Chérif.

Revenant sur les conditions d’éligibilité, le Directeur Général de UBA Guinée a indiqué que pour être candidat il faut :

Etre élève du secondaire (collège et lycée) ;

Rédiger une dissertation de 750 mots maximum ;

Disposer d’une carte scolaire ;

Disposer d’une photo d’identité et résider en Guinée.

Pour une question de transparence, quatre professeurs de l’enseignement secondaire constitueront le jury. Après la première phase de correction, un test sera organisé pour sélectionner les 12 finalistes qui auront les meilleurs écrits et ils seront invités à disputer la finale. Ces finalistes recevront de facto un cadeau (un ordinateur portable). En fin, ces 12 élèves finalistes s’affronteront lors d’une grande finale à l’issue de laquelle les trois (3) lauréats seront désignés.

Ils (les trois lauréats) recevront chacun une bourse d’étude d’une valeur de 10 millions Gnf. Mieux encore, les deux écoles qui auront le plus grand nombre de candidats recevront chacune du matériel scolaire d’une valeur de deux millions de francs guinéens.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023