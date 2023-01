Guinée : cinq ex collaborateurs de Yaya Sow incarcérés...

CONAKRY-Cinq anciens hauts cadres du ministère des infrastructures, cités dans le scandale d'un audio qui a été viral ont été écroués à la maison centrale de Conakry.

Ces ex collaborateurs de Yaya Sow (ancien Ministre des Infrastructures, des transports et des Travaux Publics), lui-même cité dans la même affaire, ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi 16 janvier 2023, a appris Africaguinee.com.

Ces cadres sont poursuivis pour des faits présumés de corruption, détournement de deniers publics et complicité par devant la CRIEF (Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières).

Ils avaient été auditionnés à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale avant d'être limogés par le colonel Mamadi Doumbouya le 16 novembre dernier.

Les cadres incarcérés sont : M. Patrice Toupou, ex secrétaire général, M. Rodric Georges Loua, ex conseiller juridique, M. Aly Condé, ex Directeur général du Fonds d'Entretien Routier, M. Saa Yolande Camara, ex Directeur national de l'Entretien Routier, M. Bangaly Kourouma, personne responsable des marchés publics, selon une source proche du dossier.

Ils sont accusés d'avoir pris part à une réunion au cours de laquelle ils ont parlé de partage de commissions dans l'attribution de marchés publics.

C'est la première vague d'incarcérations d'une telle envergure impliquant des cadres nommés par le Colonel Mamadi Doumbouya.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com