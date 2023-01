Accra : Cellou Dalein Diallo, "invité spécial" de Nana Akufo-Addo à une rencontre de haut niveau…

CONAKRY- L’ancien Premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo est invité à une rencontre de haut niveau par le Président Ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) est convié aux premiers Dialogues sur la prospérité en Afrique, qui se tiendront à Accra du 26 au 28 janvier 2023.

Organisée sous le thème « de l'ambition à l'action, assurer la prospérité grâce au commerce continental", cette rencontre va réunir dans la capitale ghanéenne de nombreux dirigeants du continent africain ainsi que des chefs d’Entreprises.

Ce sommet porté par l’ancien président en exercice de la Cedeao est soutenu par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), ainsi que le Réseau pour la prospérité en Afrique (APN).

Les dialogues sur la prospérité en Afrique, ont été spécialement conçus pour offrir un rapport annuel stratégique et fiable pour stimuler le commerce intra-africain. C'est une plate-forme où les plus hauts décideurs politiques et commerciaux d'Afrique, soutenus par d'autres leaders d'opinion, se réuniront pour discuter. Ils présenteront des initiatives claires et réalisables pour améliorer le commerce et la prospérité en Afrique conformément à l'Agenda 2063 de l'UA (union africaine).

Le Sommet mettra en évidence, entre autres questions, l'effet des événements géopolitiques récents sur les économies africaines. Les thématiques comprendront entre autres l’amélioration de la capacité de production pour la sécurité énergétique et alimentaire, le Financement du commerce transfrontalier, le développement des infrastructures de transport pour le commerce transfrontalier ainsi que la sécurité et la libre circulation des personnes à travers les frontières.

« Le Réseau pour la prospérité en Afrique (APN) convoque cette réunion des dirigeants africains pour faire avancer le programme d'action de l'Afrique et nous croyons que vos contributions à ces dialogues seront d'une grande valeur sur la façon dont les chefs d'entreprise et les dirigeants politiques peuvent travailler ensemble pour cet ordre du jour », lit-on sur la lettre d’invitation adressée à Cellou Dalein Diallo et consultée par Africaguinee.com.

Il est attendu comme résultats lors de ce dialogue inaugural, une sensibilisation accrue sur la ZLECAF (zone libre échange continentale) en vue d’améliorer sa mise en œuvre inclusive. Cette rencontre se veut aussi comme un moyen permettant d’offrir aux dirigeants politiques et commerciaux africains une plate-forme pour parvenir à un alignement sur la manière d'approfondir le commerce sur le continent grâce à l'investissement d'impact.

Sont attendus à ce sommet de haut niveau, Macky Sall, Cyril Ramaphosa, Paul Kagamé, Alassane Ouattara, Félix Tshisékédi, William Ruto, Abdel Fattah Al Sissi.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com