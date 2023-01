Procès sur les exactions de 2009 : Dadis Camara a déjà battu un record…

CONAKRY-Alors que le procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 se poursuit à la barre du tribunal criminel de Dixinn, l’ancien président au moment des faits, a déjà battu un record.

Moussa Dadis Camara a battu le record de la plus longue audition parmi tous les accusés ayant déjà comparu devant le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara. Un record qui était détenu par son ex aide de camp et coaccusé, le commandant Aboubacar Diakité dit Toumba.

Ce mercredi 18 janvier 2023, l’ex chef de la junte comparaît pour la 13ème fois à la barre. Un interrogatoire fleuve qui peut bien se comprendre, concernant cet accusé, considéré comme un suspect clef dans la manifestation de vérité sur les évènements douloureux du 28 septembre.

En effet, Capitaine Moussa Dadis Camara est à la barre depuis le 12 décembre dernier, après le flop du 05 du même moi où sa comparution inaugurale avait été avortée pour des raisons de santé.

Pour cette 38ème audience criminelle, l’ancien homme fort de Conakry répond calmement aux questions de son avocat, maître Jean Baptiste Jocamey Haba. Lequel tente de démolir les lourdes qui pèsent contre son client accusé de non-assistance à personne en danger et complicité de « meurtre, assassinat, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, torture, enlèvement et séquestration, violence sexuelle, attentat à la pudeur ».

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, l’audience est suspendue à la demande de l’accusé à la barre.

A suivre…

Focus Africaguinee.com