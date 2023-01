Guinée : Le Forum de Forces Sociales passe au scanner la gestion de la transition…

CONAKRY-Le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG), une plateforme hétéroclite regroupant des organisations de la société civiles, des partis politiques des Ongs de défense des droits humains, des organisations syndicales vient passer au scanner la Gestion de la transition ouverte le 05 septembre 2021 par le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement).

Dans une note de huit pages dont copie est parvenue à Africaguinee.com, le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG), dresse un aperçu sur les causes profondes de la crispation actuelle et fait des propositions de sortie de crise pour donner plus de sérénité au processus de retour à l’ordre constitutionnel.

De la lutte contre la Corruption à la moralisation de la gestion publique en passant par le dialogue, les restrictions de liberté…le Forum des Forces Sociales de Guinée a passé en revue tous les programmes phares de la Refondation de l'Etat prônés par le CNRD. Plus de détails sur le document ci-dessous.