Elhadj Sékouna Soumah : "Ce que Mamadi Doumbouya est train de réaliser est incroyable..."

DUBREKA-Ce mercredi 18 janvier 2023, le gouvernement guinéen a procédé à la pose de la première de la construction d'un pont unique à Tanéné. Ce nouvel ouvrage de franchissement va remplacer les quatre ponts métalliques construits sur le fleuve Kounkouré avant l'indépendance de la Guinée.

Présent à cet important événement, le Kountigui (chef coutumier) de la Basse Guinée, a pris la parole pour exprimer toute sa reconnaissance à l'endroit du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya. Africaguinee.com vous propose ci-dessous un extrait de son allocution en langue soussou.

" Ce pont métallique qui sera remplacée par un pont unique a été construit depuis l'époque colonial en 1956. La route a été ouverte le 12 février 1957. C'est le Colon français qui a réalisé ce pont métallique bien avant que le président Ahmed Sékou Touré soit président de la Guinée indépendante. Nous avons voté le Non le 28 septembre 1958 et on a eu l'indépendance le 02 octobre de la même année, grâce au camarade Ahmed Sékou Touré et ses compagnons de l'indépendance. Nous avons tous œuvré à travers des réunions pour l'accession à l'indépendance.

Beaucoup de dirigeants se sont succédé depuis mais ce que Mamadi Doumbouya est en train de réaliser là c'est quelque chose d'incroyable. Nous disons que les gens de Konkouré sont contents de Mamadi Doumbouya. Les Guinéens doivent être contents de Doumbouya.

Quand la Guinée accédait à son indépendance, son seul esprit et son cœur ne reposait pratiquement que sur Fria, à cause de l'usine. La construction de ce pont est très importante car il relie plusieurs préfectures de la Basse Côte. Celles-ci vont tirer plus de profit et c'est là Basse Côte toute entière qui va en profiter. C'est connaissant l'importance de la région que le Colon avait jugé nécessaire de faire ce pont métallique.

Nous allons demander aux sages de Bouramayah de remercier le Colonel Mamadi DOUMBOUYA et toute son équipe. Nous disons à monsieur le premier ministre de dire au président Doumbouya, que le prophète est derrière lui, Dieu est derrière lui et tout le peuple de Guinée est derrière lui. Pourquoi ? Le travail qu'il est en train de faire va servir à tous les Guinéens.

Le travail qu'il est en train de faire pour le développement de la Guinée est palpable. sinon le colon a fait quatre ponts métalliques, lui il est venu pour en faire un pont unique, nous sommes contents et le remercions pour tout ce qu'il est en train de faire pour ce pays.

Nous sommes en train de voir toutes les réalisations, Mamadi Doumbouya, est venu pour reconstruire la Guinée, la refondation de ce pays. Mamadi Doumbouya, tu as pris le pouvoir, tu n'as même pas fait plus d'un an, tu as engagé des travaux pour la reconstruction de ce pont, nous te remercions pour ça ».

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28