Conakry : L’avocat général Lamine Diallo suspend l'habilitation de plusieurs OPJ…

CONAKRY- L’Avocat Général Mohamed Lamine Diallo a suspendu ce mercredi 18 janvier 2023, l'habilitation de trois officiers de police judiciaire accusés de corruption, de concussion et d’abus dans l’exercice de leurs fonctions. Ils seront cités devant la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Conakry pour répondre de leurs actes, a appris Africaguinee.com.

Les officiers suspendus étaient en service au commissariat urbain de police de Tombolia, dans la commune de Matoto. D'après l'avocat général signataire de la décision de suspension, il est reproché aux agents suspendus de « manquement grave aux obligations liées aux fonctions d'Officier de Police Judiciaire ». Plus spécifiquement, on les reproche d’avoir violé les articles 9, 13 et suivants du Code de Procédure Pénale. Ce sont :

1- Sekouba BANGOURA, Officier de police judiciaire, Chef section police judiciaire en service au commissariat urbain de Tombolia, Commune de Matoto, Conakry matricule No 262155P, habilité suivant décision N°0186 2022/PG/CA/C/2022. 2- Abdoulaye CAMARA, commissaire adjoint et Officier de police judicaire en service au commissariat urbain de Tombolia, Commune de Matoto, Conakry, numéro matricule 261139L habilité suivant décision du procureur général PG CA C 2022 3- Adjudant-chef Michel SOLANO, Chef service général adjoint No Matricule 257887 E en service au commissariat urbain de Tombolia Commune de matoto, Conakry.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com