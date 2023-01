Plazza diamond, banque aux USA : Me Bérété révèle de nouvelles charges collées à Kassory

CONAKRY-Maître Sidiki Bérété a dénoncé ce mardi 17 janvier 2023, le maintien en détention de l’ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Accusé par le parquet spécial de la Crief (cour de répression des infractions économiques et financières) de corruption présumée, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, l’ancien chef du Gouvernement est incarcéré depuis début avril 2022. Son avocat affirme que le mandat de dépôt de son client n’aurait pas été renouvelé comme cela se doit. Il parle d’une détention politique.

« Nous avons fait constater par un huissier, le seul mandat (de dépôt) c’est celui en date du 6 avril. Si ce mandat est caduc, il n’y a pas un autre mandat parce que le mandat de la chambre de l’instruction du 31 mai 2022 n’a pas été suivi d’effet ni de notification. Il a été décerné dans la bouche, le papier physique n’a pas été déposé à la Maison Centrale. Donc, présentement il n’y a aucun acte de détention le concernant. Il est sur l’ordre de l’autorité judiciaire qui est assumé par le procureur Aly Touré qui engage sa responsabilité personnelle parce qu’il n’y a aucun acte juridique le concernant. De nos jours, Dr Kassory a bénéficié de quatre (4) ordonnances de mise liberté. Donc, ce n’est plus une détention mais de la séquestration. Quand quelqu’un est détenu illégalement, c’est une infraction à la loi pénale », a dénoncé maître Bérété.

Que reproche-t-on concrètement à Kassory ?

Il n’y a pas de faits précis contre notre client, soutient l’avocat. Tantôt, dit-il, l’on parle de 5 millions de dollars quelque part, tantôt c’est un marché d’autre part. Selon maître Bérété, le Procureur de Crief est incapable d’apporter un cas grave pour justifier sa détention.

« Le procureur avait tenté de nous envoyer au Plazza Diamond en disant que notre client était actionnaire. Et, ça été démonté vite. Au fonds de MAMRI c’est-à-dire les 46 millions Us la montagne a accouché d’une souris. Il prétend aussi que Dr Kassory était propriétaire d’une Banque aux Etats-Unis… Donc, il n’y a pas un fait précis et grave reprochable à Dr Kassory », soutient l’avocat.

Maître Sidiki Bérété parle d’un dossier vide et interpelle la Cour Suprême. « Puisque le dossier est vide, les juges d’instructions sont fatigués de la procédure, ils ont ordonné sa libération. Nous invitons la Cour Suprême de s’assumer, de dire le droit. Quand on est en fin de carrière on a peur de quoi maintenant ? C’est la maturité à la Cour Suprême, il n’y pas de magistrat à la Cour Suprême qui a moins de 30 ans. Les jeunes magistrats de la CRIEF se sont assumés pour faire bénéficier à Dr Kassory quatre ordonnances de mise en liberté », a lancé maître Sidiki Bérété.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com