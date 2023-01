Dubreka/Coyah : Des installations électriques ciblées par des actes de vandalisme…

COYAH/DUBREKA- Grâce au projet d’amélioration et d’accès à l’électricité en Guinée (PAAEG), lancé en septembre 2019, plusieurs quartiers situés dans les préfectures de Coyah et Dubreka sortent progressivement de l’obscurité. Ce Projet travaille à doubler le taux d’accès à l’électricité à moindre coût.

Ces efforts consentis par les autorités appuyées par les partenaires au développement sont cependant en train d’être anéantis à certains niveaux. Les installations à certains niveaux sont victimes de vandalisme. Ces actes inciviques sont favorisés par le fait le courant électrique n’aurait pas encore été lancés à certains départs. Des citoyens interrogés par Africaguinee.com interpellent les autorités sur fond d’impatience.

Mamadou Sadjo Bah chef d'un atelier de soudure installée à Ansoumanyah dans la préfecture de Dubréka salue l’installation des poteaux électriques, mais émet des inquiétudes. « Les poteaux sont implantés et équipés de câbles mais jusqu'à présent la distribution n'a pas démarré. On a vu les fils… à certains endroits des compteurs sont installés, mais jusqu'à présent nous n’avons reçu le courant et rien ne nous a été dit. Nous sommes impatients car ce courant électrique a une importance capitale dans notre vie professionnelle surtout nous les soudeurs », a lancé ce citoyen.

Selon des explications fournies par des techniciens rencontrés sur place, la distribution du courant électrique dans les ménages n'est pas encore totalement terminée. « Ce qui est clair, les travaux ne sont pas terminés à 100%. C'est pourquoi certains ont le courant et d'autres n'en ont pas mais il faut comprendre que nous en train de travailler progressivement pour eux aussi », a confié un technicien.

Dans plusieurs zones couvertes par le projet PAAEG, des cas de vandalisme et de vols ont été constatés ces derniers temps. Des malfrats ont pris pour cible les fils électriques et d'autres matériels nécessaires à la déserte. Face à ces actes, le conseil de quartier de Sanoyah a commencé à prendre des dispositions pour freiner cette pratique néfaste.

« Mon devoir le plus absolu en tant qu'administrateur territorial, c'est de sauvegarder les réalisations de l'État dans ma juridiction. Puisque le jour de l'inauguration on nous a dit que cette centrale est la deuxième de la sous-région. Sanoyah a 13 quartiers si l'État a préféré mon quartier sur d’autres, je ne ferai que me réjouir. Nous nous battons pour la sensibilisation des citoyens » a déclaré M. Poré Touré, chef de quartier de Sanoyah textile.

Il annonce qu'une équipe mixte sera mise en place les jours à venir (comité de veille) afin de contrôler les matériels mis en place.

« On ne peut pas investir des millions de dollars pour le bonheur des populations et que ça reste lettre morte. Notre devoir le plus absolu est de sauvegarder les biens et surveiller les installations pour le bien-être de la population », a-t-il annoncé.

A suivre…

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com