Doublez votre chance avec Orange Money pour illuminer votre année !

Comme chaque année, Orange récompense la fidélité de ses clients. Ainsi, lancée depuis le 26 décembre dernier, la Tombola Orange continue. Pour rappel, cette Tombola consiste à :

composer *100# une seule fois pour faire partie du tirage au sort de la Tombola. ensuite, recharger à partir de 5000 GNF de crédits téléphoniques quel que soit le canal de rechargement pour tenter de gagner chaque semaine 10millions GNF, des pass internet et des bonus d’appel valable vers Orange et à la fin de la promo le gros lot : le Jackpot de 300millions Gnf.

A date, 45 000 personnes ont déjà été récompensées dont 30 gagnants de 10millions Gnf, 41 970 gagnants de Bonus d’appels (de 20 000Gnf) et 3000 gagnants de pass internet(4,5Go), Et ce n’est pas tout, lorsque vous rechargez à partir de votre compte Orange Money, votre chance double,

Par exemple : un rechargement effectué via Orange Money donne droit à deux chances soit deux enregistrements dans la base ,

Et, plus vous rechargez, plus vous multipliez votre chance de gagner.

Alors qu’attendez-vous, rechargez vite votre numéro via Orange Money pour tenter d’être le prochain millionnaire et pourquoi pas le gagnant de la cagnotte de 300millions GNF.

La prochaine remise est prévue pour ce mercredi 18 janvier 2023 à l’espace Plazza Diamond au Centre Emetteur à Kipé à 11H, et la remise du Jackpot se fera le 04 février 2023 au grand rond-point d’Hamdallaye à partir de 16H. Soyez nombreux à venir vivre ces moments uniques avec nous. Orange.

Enfin, cette promo prendra Fin le 29 janvier 2023.